Τα διασημότερα soundtrack όλων των εποχών σε μια συναυλία: Hans Zimmer VS John Williams

Πρόγραμμα

Σούπερμαν (Superman), Κάπτεν Χουκ (Hook), Τα σαγόνια του καρχαρία (Jaws), Οι μάγισσες του Ήστγουικ (The Witches of Eastwick), Η Λίστα του Σίντλερ (Shindler’s List), Χάρι Πότερ (Harry Potter), Ο Πόλεμος των Άστρων (Star Wars), Μόναχο (Munich), E.T. Ο Εξωγήινος, Ιντιάνα Τζόουνς (Raider’s March), Star Wars: Across the stars (Love Theme From Attack Of The Clones), Jurassic Park, Star War: Imperial March (Theme From The Empire Strikes Back).