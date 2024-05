Αρχοντας των Δαχτυλιδιών: Το 2026 η νέα ταινία

Η πρώτη τριλογία ταινιών «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» σε σκηνοθεσία Πίτερ Τζάκσον, που βασίστηκε στα μυθιστορήματα του Βρετανού συγγραφέα Τζ. Ρ.Ρ. Τόλκιν, έκανε εισπράξεις σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο παγκόσμιο box office, προτάθηκε για 30 Όσκαρ και απέσπασε 17 βραβεία, μεταξύ αυτών το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας το 2003 με το «The Lord of the Rings: The Return of the King». Ήταν ένα από τα πιο φιλόδοξα κινηματογραφικά πρότζεκτ στην ιστορία του σινεμά και αγαπήθηκε από το κοινό, εκτός των άλλων, επειδή διέθετε ένα εξαιρετικό καστ, καθώς πέρα από τους νεαρούς Ελάιτζα Γουντ και Σον Άστιν, ο Τζάκσον είχε εξασφαλίσει τον Ίαν ΜακΚέλεν, τον Βίγκο Μόρτενσεν, την Κέιτ Μπλάνσετ, όπως και την καλλονή Λιβ Τάιλερ.