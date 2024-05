Η Μισέλ Γεό στο «Blade Runner 2099»

via Associated Press

Η πρώτη ταινία «Blade Runner», το νεο-νουάρ επιστημονικής φαντασίας, κινηματογραφική μεταφορά της νουβέλας του Φίλιπ Κ. Ντικ «Do Androids Dream of Electric Sheep?» (στα ελληνικά «Το Ηλεκτρικό Πρόβατο»), με πρωταγωνιστές τους Χάρισον Φορντ, Ρούτγκερ Χάουερ, Σον Γιανγκ, Έντουαρντ Τζέιμς Όλμος και Ντάριλ Χάνα, διαδραματίζεται στο δυστοπικό Λος Άντζελες του 2019, με κεντρικό πρόσωπο τον ντετέκτιβ Ρικ Ντέκαρντ που κυνηγά μια ομάδα ανδροειδών.

Πριν από λίγες ημέρες η Μισέλ Γεό, η πρώτη Ασιάτισσα που κέρδισε το Όσκαρ Α′ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Everything Everywhere All at Once», τιμήθηκε με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.