Οσκαρ: Σάρωσε με επτά βραβεία η κωμωδία «Τα Πάντα Όλα», νικητής ο Μπρένταν Φρέιζερ

Η τελετή απονομής των 95ων Βραβείων Όσκαρ πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Μαρτίου, στο Dolby Theatre, με οικοδεσπότη τον Τζίμι Κίμελ, επαληθεύοντας -σε μεγάλο βαθμό- τα προγνωστικά, καθώς η βραδιά εξελίχθηκε σε θρίαμβο για την κωμωδία των Ντάνιελ Κουάν - Ντάνιελ Σάινερτ «Everything Everywhere All At Once» (Τα Πάντα Όλα), που σάρωσε με επτά βραβεία Όσκαρ -ούτως ή άλλως ήταν στην κορυφή της κούρσας με 11 υποψηφιότητες.

Η γερμανική αντιπολεμική ταινία «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο» (Netflix), μεταφορά του ομότιτλου μυθιστορήματος του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ για τον Α΄ Παγκόμιου Πόλεμο έλαβε συνολικά τέσσερα Όσκαρ και αναδείχτηκε καλύτερη Διεθνής Ταινία.

Η Μισέλ Γεό απέσπασε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην αντισυμβατική κωμωδία «Τα Πάντα όλα» -επικρατώντας της Κέιτ Μπλάνσετ, που θεωρούνταν το απόλυτο φαβορί- και έγινε η πρώτη ηθοποιός από την Ασία που παίρνει το Όσκαρ στην κατηγορία και μόλις η δεύτερη μη λευκή ηθοποιός, μετά την νίκη της Χάλι Μπέρι το 2002.

«Για όλα τα μικρά αγόρια και τα μικρά κορίτσια που μοιάζουν σαν εμένα και μας βλέπουν απόψε, αυτός είναι φάρος ελπίδας και πιθανοτήτων. Είναι απόδειξη πως μπορείς να κάνεις μεγάλα όνειρα και πως τα όνειρα μπορεί να γίνουν πραγματικότητα», είπε η κυρία Γιο παραλαμβάνοντας το βραβείο. «Και, κυρίες, μην αφήσετε κανέναν να σας πει ποτέ πως έχετε αφήσει πίσω τα καλύτερά σας χρόνια», πρόσθεσε.

Ο Μπρένταν Φρέιζερ, κέρδισε το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του Τσάρλι, του παχύσαρκου, απομονωμένου καθηγητή αγγλικών στο φιλμ «Η Φάλαινα». Ο πάλαι ποτέ σταρ φιλμ δράσης τα χρόνια του 1990, γνωστός ιδίως για τη σειρά ταινιών «Η μούμια», έκανε θεαματική επιστροφή -ένα comeback από αυτά που λατρεύει το Χόλιγουντ.

Το Όσκαρ Σκηνοθεσίας έλαβαν οι σεναριογράφοι-σκηνοθέτες Ντάνιελ Σάινερτ και Ντάνιελ Κουάν για το «Τα Πάντα Όλα» -είναι το τρίτο δίδυμο που κερδίζει Όσκαρ Σκηνοθεσίας- το οποίο αφιέρωσαν στις μαμάδες.

Η Τζέιμι Λι Κέρτις πήρε το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου για την ενσάρκωση στυφής εφοριακού στην ίδια ταινία. Ο Κε Χούι Κουάν, αμερικανός ηθοποιός με καταγωγή από το Βιετνάμ, κέρδισε το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου για την ενσάρκωση του αδέξιου συζύγου με απρόσμενες δυνατότητες στην αντισυμβατική κωμωδία. «Η μητέρα μου είναι 84 ετών. Βλέπει (την τελετή) στο σπίτι. Μαμά, κέρδισα Όσκαρ!», είπε δακρυσμένος ο ηθοποιός που έκανε ντεμπούτο στα 12 του, στην ταινία «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο ναός του χαμένου θησαυρού» (1984).

Η ταινία «Ναβάλνι», για την δηλητηρίαση του ρώσου αντιπολιτευόμενου και τη φυλάκισή του μετά την επιστροφή του το 2021 στη Μόσχα, κέρδισε Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ. Επί σκηνής μαζί με τον Καναδό σκηνοθέτη Ντάνιελ Ρόχερ, η Γιούλια Ναβάλναγια, σύζυγος του 46χρονου Αλεξέι Ναβάλνι, κατήγγειλε πως «ο σύζυγός μου είναι στη φυλακή επειδή είπε την αλήθεια (...) επειδή υπερασπίστηκε τη δημοκρατία», προσθέτοντας «Αλεξέι, ονειρεύομαι τη μέρα που θα ανακτήσεις την ελευθερία σου, που η χώρα μας θα ανακτήσει την ελευθερία της. Μείνε δυνατός αγάπη μου».

Τα βραβεία

Καλύτερη Ταινία: Τα Πάντα Όλα

Σκηνοθεσία: Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ, Τα Πάντα Όλα

Α΄ Γυναικείος Ρόλος: Μισέλ Γεό, Τα Πάντα Όλα

Α΄ Ανδρικός Ρόλος: Μπρένταν Φρέιζερ, Η Φάλαινα

Β΄ Γυναικείος Ρόλος: Τζέιμι Λι Κέρτις, Τα Πάντα Όλα

Β΄ Ανδρικός Ρόλος: Κε Χούι Κουάν, Τα Πάντα Όλα

Καλύτερη Διεθνής Ταινία: Ουδέν Νεότερον από το Δυτικό Μέτωπο

Animation Μεγάλου Μήκους: Πινόκιο του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους: Navalny

Πρωτότυπο Σενάριο: Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ, Τα Πάντα Όλα

Διασκευασμένο Σενάριο: Σάρα Πόλεϊ, Γυναικείες Κουβέντες (Women Talking)

Μουσική: Bόλκερ Μπέρτλεμαν, Ουδέν Νεότερον από το Δυτικό Μέτωπο

Κοστούμια: Ρουθ Κάρτερ, Black Panther: Wakanda Forever

Μοντάζ: Τα Πάντα Όλα

Καλύτερο Τραγούδι: «Naatu Naatu», RRR

Σκηνικά: Ουδέν Νεότερον από το Δυτικό Μέτωπο

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους: The Elephant Whisperers

Φωτογραφία: Ουδέν Νεότερον από το Δυτικό Μέτωπο

Οπτικά εφέ: Avatar: The Way of Water

Ήχος: «Top Gun: Maverick»

Μακιγιάζ – Κομμώσεις: Η Φάλαινα (The Whale)

Μικρού Μήκους Ταινία: An Irish Goodbye