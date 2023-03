Η διάσημη ηθοποιός που έφτασε στα Όσκαρ, αλλά έκρυψε την αληθινή της καταγωγή μέχρι τέλους

Bettmann via Getty Images

Αν και η υποψηφιότητά της για Όσκαρ Α′ Γυναικείου Ρόλου το 1936 για την ερμηνεία της στο δράμα ενηλικίωσης The Dark Angel της έδωσε μία θέση μεταξύ των γοητευτικών πρωταγωνιστριών του Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ -διεκδίκησε το βραβείο με την Κάθριν Χέπμπορν και την τελικά, νικήτρια Μπέτι Ντέιβις- χρειάστηκε να περάσουν δεκαετίες έως ότου αποκαλυφθεί ότι η καταγωγή της ήταν κατά το ήμισυ από τη Νότια Ασία.

Η απίστευτη ιστορία της Μέρλ Όμπερον απασχόλησε ξανά τα διεθνή ΜΜΕ με την ανακοίνωση της υποψηφιότητας της Μισέλ Γεό για το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου, πρωταγωνίστρια της ταινίας των Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ «Everything Everywhere All at Once» -που σάρωσε με 11 υποψηφιότητες.