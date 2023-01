Οσκαρ: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες

Η ταινία των Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ «Everything Everywhere All At Once» (Τα Πάντα Όλα) βρίσκεται στην κορυφή με 11 υποψηφιότητες και ακολουθούν η αντιπολεμική γερμανική ταινία για τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο «All Quiet on the Western Front» (Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο) και η μαύρη κωμωδία «The Banshees of Inisherin» (Τα Πνεύματα του Ινίσεριν) με 9 υποψηφιότητες. Και οι τρεις διεκδικούν εκτός των άλλων, το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας: στη δεκάδα των υποψηφίων της κατηγορίας φιγουράρουν οι δύο ταινίες με τις υψηλότερες εισπράξεις της χρονιάς, το «Avatar: The Way of Water» του Τζέιμς Κάμερον και το «Top Gun: Maverick» με τον Τομ Κρουζ.