Η ταινία μυθοπλασίας «Αρκάντια» του σκηνοθέτη Γιώργου Ζώη επελέγη ως η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για να διαγωνιστεί για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους, στο πλαίσιο της 98ης διοργάνωσης της Ακαδημίας Κινηματογράφου (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, «Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3905/2010 και την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/303859/02.07.2025 (Β΄ 3615) υπουργική απόφαση, το κινηματογραφικό έργο με το οποίο εκπροσωπείται η Ελλάδα στις διαδικασίες των βραβείων OSCAR προτείνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά από σύμφωνη γνωμοδότηση ενδεκαμελούς Επιτροπής, η οποία συγκροτείται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού κατόπιν υπόδειξής τους, από κινηματογραφικούς φορείς. Για το έτος 2025 η Επιτροπή συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/341673/24.07.2025 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και μετά από διεξοδική συζήτηση, γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, υπέρ του κινηματογραφικού έργου Αρκάντια,ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας. Το σκεπτικό ήταν ότι πρόκειται για μια ταινία άρτια, η οποία φέρει διακριτό στίγμα, χωρίς να υστερεί ως προς την παράμετρο της ελληνικότητας. Εκπροσωπεί τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο και απολαμβάνει διεθνή ορατότητα, λόγω της συμμετοχής της σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ. Ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας έκανε αποδεκτή τη γνωμοδότηση της Επιτροπής και εξέδωσε τη σχετική απόφαση. Το Υπουργείο Πολιτισμού μεριμνά για την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών εκπροσώπησης της Ελλάδας στην 98η διοργάνωση των βραβείων OSCAR, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ακαδημίας Κινηματογράφου των Η.Π.Α».

Το σενάριο της ταινίας, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βερολίνου, συνυπογράφει η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη με τον Γιώργο Ζώη. Η φωτογραφία είναι του Κωνσταντίνου Κουκουλιού GSC, η μουσική του Petar Dundakov, το μοντάζ υπογράφει ο Γιάννης Χαλκιαδάκης, τα σκηνικά φέρουν την υπογραφή της Ελένας Βαρδαβά, ενώ τα κοστούμια είναι δημιούργημα της Βασιλείας Ροζάνα.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της βραβευμένης με τρία Ίρις ταινίας (Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Καλύτερου Σεναρίου), βρίσκουμε για πρώτη φορά μαζί τους Βαγγέλη Μουρίκη και Αγγελική Παπούλια, ενώ το καστ συμπληρώνουν η Έλενα Τοπαλίδου, ο Νικόλας Παπαγιάννης, ο Βαγγέλης Ευαγγελινός.

Σύνοψη: Ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα αναστατώνει τη χειμωνιάτικη ραστώνη του τουριστικού θέρετρου. Ο Γιάννης κι η Κατερίνα, καταφτάνουν σοκαρισμένοι για να αναγνωρίσουν το θύμα στο τοπικό νοσοκομείο. Μαζί αλλά και χωριστά, θα προσπαθήσουν να συνδέσουν κομμάτια του παζλ της ζωής που χάθηκε, ερχόμενοι αντιμέτωποι με μια σειρά από αναπάντεχες αποκαλύψεις. Και δεν είναι οι μόνοι. Στο απόκοσμο παραθαλάσσιο μπαρ της περιοχής, το Αρκάντια, η Κατερίνα θα συναντήσει μια αλλόκοτη συντροφιά από απροσδόκητους συνοδοιπόρους.