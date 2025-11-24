Oι εικόνες ενός κανονιού, τριών νομισμάτων και ενός πορσελάνινου κυπέλλου, είναι ανάμεσα στις πρώτες μεταξύ των ανεκτίμητων θησαυρών του «Άγιου Δισκοπότηρου» των ναυαγίων στα ανοικτά των ακτών της Κολομβίας, που ανασύρθηκαν την περασμένη εβδομάδα από την άκρως απόρρητη τοποθεσία τους.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ποσειδώνας», άνδρες και γυναίκες του Εθνικού Ναυτικού της Κολομβίας ηγήθηκαν και εκτέλεσαν μια άνευ προηγουμένου επιχείρηση για την ανάκτηση ιστορικών αντικειμένων από την Προστατευόμενη Αρχαιολογική Περιοχή όπου βρίσκεται βυθισμένο το ισπανικό γαλιόνι «San José».

Η κολομβιανή κυβέρνηση φυλάσσει ως τώρα την τοποθεσία του ναυαγίου του ισπανικού γαλιόνιου του 18ου αιώνα ως ένα επτασφράγιστο κρατικό μυστικό. Ωστόσο, έδωσε στον κόσμο μια πρώτη γεύση από τον θησαυρό – που λέγεται ότι αξίζει 20 δισεκατομμύρια δολάρια – που ανασύρθηκε από το Σαν Χοσέ, το οποίο βυθίστηκε το 1708 μετά από επίθεση του αγγλικού στόλου κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Ισπανικής Διαδοχής.

Η ανάσυρση αποτελεί μέρος μιας επιστημονικής έρευνας που ενέκρινε η κολομβιανή κυβέρνηση πέρυσι με σκοπό τη μελέτη των συντριμμάτων και των αιτίων της βύθισης.

Κολομβιανοί ερευνητές εντόπισαν το τεράστιο ιστιοφόρο το 2015, γεγονός που οδήγησε τόσο σε νομικές και διπλωματικές διαμάχες. Η ακριβής του θέση εξακολουθεί να αποτελεί κρατικό μυστικό.

Πιστεύεται ότι το γαλιόνι μετέφερε 11 εκατομμύρια χρυσά και ασημένια νομίσματα, σμαράγδια και άλλα πολύτιμα φορτία από τις αποικίες που ελέγχονταν τότε από την Ισπανία, τα οποία αξίζουν δισεκατομμύρια δολάρια.

Η κυβέρνηση του προέδρου Γκουστάβο Πέτρο δήλωσε ότι ο σκοπός της επιχείρησης Ποσειδώνας σε βαθιά νερά ήταν η έρευνα και όχι η κατάσχεση του θησαυρού.

Το υπουργείο Πολιτισμού της Κολομβίας ανέφερε σε δήλωσή του ότι το κανόνι, τα νομίσματα και το πορσελάνινο κύπελλο θα υποβληθούν σε ειδική διαδικασία συντήρησης: «Τα αρχαιολογικά αντικείμενα που ανασύρθηκαν από την περιοχή του Galeón San José βρίσκονται ήδη σε διαδικασία συντήρησης και επιστημονικής μελέτης στο Κέντρο Ωκεανογραφικών και Υδρογραφικών Ερευνών της Καραϊβικής (CIOH), υπό τη διεύθυνση του καπετάνιου Alexis Grattz Bonilla, και στο Εθνικό Μουσείο της Κολομβίας. Εκεί, ειδικοί εργάζονται για τη σταθεροποίηση κάθε ευρήματος, ώστε να διατηρηθεί εκτός του θαλάσσιου περιβάλλοντος».

Κολομβία – Ισπανία και ΗΠΑ ερίζουν για το θησαυρό

Τα συντρίμμια βρίσκονται σε βάθος 600 μέτρων στη θάλασσα.

Η επικρατούσα θεωρία μεταξύ των ιστορικών είναι ότι μια έκρηξη προκάλεσε τη βύθιση του τριμάστου γαλεόνιου με 62 κανόνια, μετά από ενέδρα που του έστησε μια αγγλική μοίρα.

Ωστόσο, η κυβέρνηση της Κολομβίας έχει υποδείξει ότι η βύθιση μπορεί να οφείλεται και σε άλλους λόγους, όπως π.χ μια ζημιά στο κύτος του.

Το πλοίο έχει αποτελέσει αντικείμενο νομικής διαμάχης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κολομβία και την Ισπανία σχετικά με το ποιος έχει τα δικαιώματα στον βυθισμένο θησαυρό.

Η Κολομβία βρίσκεται σε διαιτητική διαμάχη με την Sea Search Armada, μια ομάδα Αμερικανών επενδυτών, για τα οικονομικά δικαιώματα του San Jose.

Η εταιρεία διεκδικεί 10 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί στο 50% της αξίας του θησαυρού του γαλιόνιου που ισχυρίζονται ότι ανακάλυψαν το 1982.

Η Ισπανία από την πλευρά της διεκδικεί το φορτίο, καθώς πρόκειται για ισπανικό γαλιόνι, ενώ ο αυτόχθονας λαός Qhara Qhara της Βολιβίας, ο οποίος αναγκάστηκε από τους Ισπανούς αποικιοκράτες να εξορύσσει τα σπάνια υλικά, υποστηρίζει ότι αυτός πρέπει να κληρονομήσει τον θησαυρό…

Με πληροφορίες από ITV News