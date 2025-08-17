Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, τοποθετήθηκε σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό, όπου μετανάστης διακρίνεται να φωνάζει και να προσβάλλει Εύζωνες, ακριβώς μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Όπως τόνισε ο κ. Πλεύρης, με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει ο εν λόγω μετανάστης έχει ήδη διακοπεί. Σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, στο φάκελό του διαβιβάζεται το αποδεικτικό υλικό από την «προκλητική συμπεριφορά του».

Με αυτόν τον τρόπο, «οποιαδήποτε προσφυγή του θα τύχει αντίστοιχης αξιολόγησης», σημειώνει ο κ. Πλεύρης και καταλήγει λέγοντας «καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές».

Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας. Η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει έχει ήδη διακοπεί με την από 14.08.25 πράξη διακοπής και επιστροφής (απέλασης) του λογω σιωπηρής διακοπής… — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) August 17, 2025

