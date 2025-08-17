Η Ρωσία θα παραιτηθεί από μικρές περιοχές της ήδη κατεχόμενης Ουκρανίας και το Κίεβο θα κληθεί να παραχωρήσει τμήματα της ανατολικής επικράτειάς του, που η Μόσχα δεν κατάφερε να καταλάβει, σύμφωνα με τις ειρηνευτικές προτάσεις που συζητήθηκαν από τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση κορυφής στην Αλάσκα, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν τις προθέσεις της Μόσχας.

Οι πληροφορίες διέρρευσαν στην Ουάσιγκτον, στον απόηχο της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν σε αεροπορική βάση στην Αλάσκα, στην πρώτη συνάντηση μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας από πριν την έναρξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να ταξιδέψει στη Ουάσινγκτον τη Δευτέρα 18 Αυγούστου για να συζητήσει με τον Τραμπ μια πιθανή λύση στον πόλεμο που κήρυξε ο Πούτιν τον Φεβρουάριο του 2022.

Ουκρανική Γη με αντάλλαγμα την ειρήνη

Αν και η συνάντηση στην Αλάσκα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την κατάπαυση του πυρός που ο ίδιος είχε δηλώσει ότι επιθυμούσε, ο Τραμπ είπε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι ο ίδιος και ο Πούτιν συζήτησαν για μεταβιβάσεις εδαφών και εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και «συμφώνησαν σε μεγάλο βαθμό».

«Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία», είπε, προσθέτοντας: «Η Ουκρανία πρέπει να συμφωνήσει. Ίσως να πουν «όχι».

Οι δύο πηγές, οι οποίες ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμες, δήλωσαν ότι οι πληροφορίες τους σχετικά με τις προτάσεις του Πούτιν βασίζονταν κυρίως σε συζητήσεις μεταξύ ηγετών της Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, και σημείωσαν ότι δεν ήταν πλήρεις.

Ο Τραμπ ενημέρωσε τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες για τις συζητήσεις της συνόδου κορυφής νωρίς το Σάββατο.

Δεν κατέστη αμέσως σαφές, όμως, εάν οι προτάσεις του Πούτιν ήταν μια αρχική κίνηση που θα χρησίμευε ως σημείο εκκίνησης για τις διαπραγματεύσεις ή μια τελική προσφορά που δεν υπόκειται σε περαιτέρω συζήτηση.

Αποχώρηση του ουκρανικού στρατού από Nτόνετσκ και Λουχάνσκ ζητάει ο Πούτιν

Εκ πρώτης όψεως, τουλάχιστον ορισμένες από τις ρωσικές απαιτήσεις θα αποτελούσαν τεράστιες προκλήσεις για την ηγεσία της Ουκρανίας.

Η πρόταση του Πούτιν απέκλεισε την κατάπαυση του πυρός μέχρι να επιτευχθεί μια συνολική συμφωνία, απορρίπτοντας έτσι ένα βασικό αίτημα του Ζελένσκι, η χώρα του οποίου δέχεται καθημερινά επιθέσεις με ρωσικά drones και πυραύλους.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρωσική συμφωνία, το Κίεβο θα αποσυρθεί πλήρως από τις ανατολικές περιοχές του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ σε αντάλλαγμα για τη ρωσική δέσμευση να “παγώσουν” τα μέτωπα στις νότιες περιοχές της Χερσόνας και στη Ζαπορίζια, ανέφεραν οι ίδιες πηγές στο Reuters.

Η Ουκρανία έχει ήδη απορρίψει οποιαδήποτε υποχώρηση από ουκρανικό έδαφος, όπως η περιοχή του Ντόνετσκ, όπου έχουν οχυρωθεί τα στρατεύματά της και η οποία, σύμφωνα με το Κίεβο, αποτελεί κρίσιμη αμυντική δομή για την αποτροπή ρωσικών επιθέσεων σε βαθύτερα σημεία του εδάφους της.

Αίτημα Πούτιν και για επίσημη αναγνώριση της (καταληφθείσας) Κριμαίας

Η Ρωσία θα ήταν διατεθειμένη να επιστρέψει σχετικά μικρές εκτάσεις ουκρανικού εδάφους που έχει καταλάβει στις βόρειες περιοχές Σούμι και βορειοανατολικά του Χάρκοβο, αναφέρουν οι πηγές του διεθνούς πρακτορείου.

Η Ρωσία κατέχει τμήματα των περιοχών Σούμι και Χάρκοβο συνολικής έκτασης περίπου 440 τετραγωνικών χιλιομέτρων, σύμφωνα με το πρόγραμμα χαρτογράφησης του πεδίου μάχης Deep State της Ουκρανίας. Η Ουκρανία ελέγχει περίπου 6.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα του Ντονμπάς, που περιλαμβάνει τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, τις οποίες διεκδικεί η Ρωσία.

Αν και οι Αμερικανοί δεν το έχουν διευκρινίσει, οι πηγές ανέφεραν ότι γνωρίζουν πως ο Ρώσος ηγέτης επιδιώκει επίσης – τουλάχιστον – την επίσημη αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία, την οποία η Μόσχα κατέλαβε από την Ουκρανία το 2014.

Δεν είναι σαφές αν αυτό σημαίνει αναγνώριση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ή, για παράδειγμα, από όλες τις δυτικές δυνάμεις και την Ουκρανία. Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του απορρίπτουν την επίσημη αναγνώριση της κυριαρχίας της Μόσχας στη χερσόνησο.

