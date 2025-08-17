Θύμα ενός τραγικού τροχαίου δυστυχήματος στη Ρωσία έπεσε η 30χρονη Ξένια Αλεξάντροβα, πρώην φιναλίστ στα καλλιστεία Miss Universe και αναπληρωματική Μις Ρωσία το 2017.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 5 Ιουλίου στην περιοχή Τβερ Ομπλάστ, όταν μια άλκη πετάχτηκε ξαφνικά στο δρόμο και συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η Αλεξάντροβα μαζί με τον σύζυγό της. Το βαρύ ζώο διέλυσε το παρμπρίζ και χτύπησε κατευθείαν την 30χρονη, που καθόταν στη θέση του συνοδηγού.

Η καλλονή υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και έπεσε σε κώμα. Παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε στις 15 Αυγούστου, έπειτα από περισσότερο από έναν μήνα νοσηλείας.

Ο σύζυγός της, που οδηγούσε το όχημα, επέζησε. Μιλώντας σε ρωσικά μέσα, περιέγραψε τις συγκλονιστικές στιγμές:

«Από τη στιγμή που εμφανίστηκε η άλκη μέχρι τη σύγκρουση πέρασε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Δεν πρόλαβα να αντιδράσω. Το ζώο εισέβαλε στο αυτοκίνητο και χτύπησε την Κσούσα στο κεφάλι. Έμεινε αμέσως αναίσθητη… όλα ήταν καλυμμένα με αίμα», είπε χαρακτηριστικά.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί μόλις πριν από τέσσερις μήνες, με την Αλεξάντροβα να μοιράζεται τότε στον λογαριασμό της στο Instagram στιγμιότυπα από τον γάμο τους, που έμοιαζε βγαλμένος από παραμύθι.



