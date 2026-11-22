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Η παρουσιάστρια Έμα Γουίλις ζήτησε επίσημα συγγνώμη από τους τηλεθεατές για την ηχητική διαταραχή που προκλήθηκε στο πλατό.

Ο Ντάνιελ Τζάρβις φέρεται να είναι ο υπεύθυνος για το περιστατικό, έχοντας τοποθετήσει κινητό τηλέφωνο στον χώρο της εκδήλωσης.

Η αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση της συσκευής και διενεργεί έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα.

Το BBC διερευνά τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ το επίμαχο απόσπασμα θα αφαιρεθεί από την ψηφιακή πλατφόρμα του δικτύου.

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Μία άβολη στιγμή σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του ζωντανού επεισοδίου του «Strictly Come Dancing» του BBC όταν ξαφνικά ακούστηκαν σεξουαλικοί ήχοι στο πλατό, με αποτέλεσμα η παρουσιάστρια Έμα Γουίλις να ζητήσει συγγνώμη από τους τηλεθεατές και η αστυνομία να κληθεί να διερευνήσει το περιστατικό.

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Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, την ώρα που η κριτής Μότσι Μαμπούσε αξιολογούσε την εμφάνιση της Ντέλτα Γκούντρεμ, η οποία χόρεψε Quickstep με τον Κάι Γουίντινγκτον, υπό τους ήχους του «I Wanna Be The Only One» των Eternal και Bebe Winans.

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😱 Strictly “CUM” Dancing 💦 Strictly viewers were left utterly horrified last night as raw sex noises blasted out across living rooms up and down the country in one of the most shocking TV moments in years. The live show was ambushed by a porn phone prank that left Emma Willis and Johannes Radebe scrambling live on the BBC. The hosts were forced into a desperate on-air apology as Police were called in. Emma later told stunned viewers: “We’d like to apologise if you heard any audio disruptions earlier in tonight’s show and for any offence caused.” The BBC said: “We are investigating how this happened.” The explicit noises exploded around ten minutes into the show and appeared to come from right beside the judges’ table. Motsi Mabuse froze mid-sentence, glanced around in total shock, and joked: “It’s not me!” The man behind the outrageous stunt was prankster Daniel Jarvis, who brazenly broadcast the entire prank live on his X account after telling his 23,000 followers he “had a feeling something would happen” on the show. He previously pulled a similar ambush on Gary Lineker during live BBC coverage of an FA Cup replay in 2023. Lancashire Police confirmed they have received a formal complaint. A spokesman said: “A mobile phone has been seized. We are now looking into the matter to see if any criminal offences have taken place.” — J Stewart (@triffic_stuff_) November 22, 2026

Η ίδια φάνηκε να αποσπάται από τους ήχους που προέρχονταν από πίσω της και έκανε μια παύση προτού πει με χιούμορ: «Δεν είμαι εγώ».

Όταν το σόου ολοκληρώθηκε, η παρουσιάστρια Έμα Γουίλις αναφέρθηκε στο περιστατικό και ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές για την αναστάτωση. «Θα θέλαμε να ζητήσουμε συγγνώμη αν ακούσατε οποιαδήποτε ηχητική διακοπή νωρίτερα στη σημερινή εκπομπή και για οποιαδήποτε προσβολή προκλήθηκε», είπε.

Εκπρόσωπος του BBC δήλωσε στην Daily Mail: «Ζητούμε συγγνώμη από όσους τηλεθεατές προσβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης του Strictly απόψε. Διερευνούμε πώς συνέβη αυτό» και πρόσθεσε ότι το επίμαχο απόσπασμα θα αφαιρεθεί από την εκπομπή που είναι διαθέσιμη στο BBC iPlayer.

Παράλληλα, εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Λανκασάιρ ανέφερε: «Γνωρίζουμε για ένα περιστατικό που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Strictly Come Dancing στο Blackpool. Έχουμε επικοινωνήσει με τους διοργανωτές της εκδήλωσης και έχει υποβληθεί επίσημη καταγγελία σε εμάς. Ένα κινητό τηλέφωνο έχει κατασχεθεί και εξετάζουμε τώρα την υπόθεση για να διαπιστώσουμε αν έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα».

Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στη συνέχεια, η αστυνομία φέρεται πως οδηγήθηκε στο όνομα Ντάνιελ Τζάρβις και θεωρεί πως είναι ο άνθρωπος που προκάλεσε το περιστατικό.

Ο Τζάρβις, από το Γκρέιβσεντ του Κεντ, φαίνεται πως είχε κρύψει ένα κινητό τηλέφωνο στον χώρο όπου πραγματοποιούνταν το «Strictly Come Dancing». Σε βίντεο από livestream του, στο οποίο παρακολουθεί την εκπομπή, εμφανίζεται να πραγματοποιεί μια κλήση σε ένα μικρό κινητό. Λίγο αργότερα ακούγονται οι επίμαχοι ήχοι μέσα στο στούντιο, με τον ίδιο να φωνάζει: «Έρχεται, μπορώ να το ακούσω. Α, ναι».

Ο ίδιος είχε προκαλέσει παρόμοιο περιστατικό το 2023, όταν είχε καταφέρει να περάσει ένα κινητό στο πλατό του «Match of the Day» του BBC κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης.