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Απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε σε ζωντανή μετάδοση του BBC, όταν ο αναλυτής διεθνών θεμάτων Τζον Σίμπσον και η παρουσιάστρια Τζίτα Γκούρου – Μέρθι πίστεψαν πως η εκπομπή είχε ολοκληρωθεί και χαλάρωσαν μπροστά στις κάμερες.

Η στιγμή συνέβη με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών παρουσίας του 82χρονου Σίμπσον στο βρετανικό δίκτυο. Όταν ολοκληρώθηκε η ενότητα των θεμάτων του, η παρουσιάστρια σχολίασε πως ήταν πολύ ωραία, με τον ίδιο να τη ρωτά: «Δεν θα μπορούσα, υποθέτω, να σε φιλήσω, ε;».

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👀 WTF! 82-year-old BBC World Affairs Editor John Simpson CAUGHT on camera asking presenter Geeta Guru-Murthy for a KISS the moment he thinks the cameras are off! After wrapping an interview about his 60 years at the BBC, Simpson can be heard saying: “I couldn’t, I suppose, have a kiss?” She agrees, the kiss is clearly audible, and he adds: “Thank you so much, really lovely.” She then realises they’re still LIVE and scrambles back, laughing nervously: “Sorry! Sorry! We are still on air… I hadn’t realised that.” An 82-year-old senior BBC journalist casually asking a younger female colleague for a kiss the second he thinks no one’s watching. This is the organisation that lectures the rest of the country on standards and behaviour. Another example of the culture inside the BBC, and yet they still demand the licence fee while trying to extend it to streaming. Scrap it! https://t.co/5qrjsBHUXH — J Stewart (@triffic_stuff_) October 18, 2026

Η Γκούρου – Μέρθι απάντησε καταφατικά και οι δυο τους αντάλλαξαν φιλιά στα μάγουλα, χωρίς να αντιληφθούν αρχικά ότι η μετάδοση συνεχιζόταν.

Λίγο αργότερα, η παρουσιάστρια συνειδητοποίησε πως η συνομιλία τους ακουγόταν ακόμη στον «αέρα» και έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη, λέγοντας χαμογελώντας: «Συγγνώμη, συγγνώμη, είμαστε ακόμα on air. Ε, αυτές ήταν οι ειδήσεις από το BBC».