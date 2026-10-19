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Απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε σε ζωντανή μετάδοση του BBC, όταν ο αναλυτής διεθνών θεμάτων Τζον Σίμπσον και η παρουσιάστρια Τζίτα Γκούρου – Μέρθι πίστεψαν πως η εκπομπή είχε ολοκληρωθεί και χαλάρωσαν μπροστά στις κάμερες.

Η στιγμή συνέβη με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών παρουσίας του 82χρονου Σίμπσον στο βρετανικό δίκτυο. Όταν ολοκληρώθηκε η ενότητα των θεμάτων του, η παρουσιάστρια σχολίασε πως ήταν πολύ ωραία, με τον ίδιο να τη ρωτά: «Δεν θα μπορούσα, υποθέτω, να σε φιλήσω, ε;».

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Η Γκούρου – Μέρθι απάντησε καταφατικά και οι δυο τους αντάλλαξαν φιλιά στα μάγουλα, χωρίς να αντιληφθούν αρχικά ότι η μετάδοση συνεχιζόταν.

Λίγο αργότερα, η παρουσιάστρια συνειδητοποίησε πως η συνομιλία τους ακουγόταν ακόμη στον «αέρα» και έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη, λέγοντας χαμογελώντας: «Συγγνώμη, συγγνώμη, είμαστε ακόμα on air. Ε, αυτές ήταν οι ειδήσεις από το BBC».

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