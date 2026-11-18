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Η κίνηση εντός του περιορισμένου χώρου του αγωγού απαιτεί από τους στρατιώτες να έρπουν, προσφέροντάς τους ωστόσο προστασία από τα εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η κυριαρχία των drones στο πεδίο των μαχών αναγκάζει τις αντιμαχόμενες πλευρές να αναζητούν νέες μεθόδους μετακίνησης και κάλυψης κάτω από την επιφάνεια της γης.

Μέλη της 13ης Επιχειρησιακής Ταξιαρχίας «Χαρτίγια» επέτρεψαν στο BBC να καταγράψει τις συνθήκες διαβίωσης και δράσης τους μέσα στη συγκεκριμένη υπόγεια υποδομή.

Ο εμπνευστής αυτής της τακτικής εκτιμά ότι οι υπόγειες επιχειρήσεις θα αποτελέσουν βασικό χαρακτηριστικό των μελλοντικών πολεμικών συγκρούσεων λόγω της απειλής των drones.

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Εδώ και επτά μήνες, Ουκρανοί στρατιώτες χρησιμοποιούν έναν παλιό σοβιετικό αγωγό φυσικού αερίου στην ανατολική Ουκρανία ως υπόγειο καταφύγιο και πεδίο επιχειρήσεων εναντίον των ρωσικών δυνάμεων. Πρόκειται για μια ασυνήθιστη πολεμική τακτική που εφαρμόζεται στην περιοχή του Χαρκόβου.

Το BBC έγινε το πρώτο διεθνές δίκτυο που εξασφάλισε πρόσβαση στο εσωτερικό του αγωγού, καταγράφοντας από κοντά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιούνται οι συγκεκριμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

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Η διάμετρος του αγωγού ξεπερνά ελάχιστα το ένα μέτρο, με αποτέλεσμα οι στρατιώτες να είναι αναγκασμένοι να κινούνται μέσα σε αυτόν έρποντας.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες και τον ασφυκτικά περιορισμένο χώρο, η υπόγεια διαδρομή προσφέρει στους Ουκρανούς ένα σημαντικό πλεονέκτημα: τους προστατεύει σε έναν βαθμό από τα drones που έχουν πλέον κυριαρχήσει στον εναέριο χώρο πάνω από τις γραμμές του μετώπου.

«Είναι πιο ασφαλές να πολεμούμε εδώ κάτω, πάρα στην επιφάνεια, εκεί είναι πολύ επικίνδυνο. Τα drones δεν πετάνε εδώ», λέει χαρακτηριστικά ένας από τους Ουκρανούς στρατιώτες.

Ο άνθρωπος που είχε την ιδέα για την αξιοποίηση του αγωγού θεωρεί ότι τέτοιου είδους επιχειρήσεις ενδέχεται να αποτελέσουν βασικό χαρακτηριστικό των μελλοντικών πολέμων. «Όσο τα drones πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας, μετατρέποντάς μας σε εύκολους στόχους, οι επιχειρήσεις θα οργανώνονται και θα διεξάγονται κάτω από την επιφάνεια της γης», δηλώνει χαρακτηριστικά στο BBC.

Η μαζική χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει αλλάξει ριζικά τα δεδομένα στο πεδίο των μαχών, δυσχεραίνοντας σημαντικά την προώθηση τόσο των ουκρανικών όσο και των ρωσικών στρατευμάτων. Ως αποτέλεσμα, οι δύο πλευρές αναζητούν διαφορετικές μεθόδους για να μετακινούνται και να προστατεύονται από τις επιθέσεις.

Ο δημοσιογράφος του BBC που καλύπτει αμυντικά θέματα, Τζόναθαν Μπιλ, επισκέφθηκε την περιοχή κοντά στο Κουπιάνσκ και μπήκε στον αγωγό μαζί με μέλη της 13ης Επιχειρησιακής Ταξιαρχίας «Χαρτίγια» του ουκρανικού στρατού.

Το ρεπορτάζ του βρετανικού δικτύου παρουσιάζει μια λιγότερο συνηθισμένη όψη του πολέμου, καθώς οι συγκρούσεις δεν διεξάγονται μόνο στην επιφάνεια, αλλά επεκτείνονται και στο υπέδαφος. Οι στενοί αγωγοί προσφέρουν στους στρατιώτες έναν τρόπο μετακίνησης και δράσης με μεγαλύτερη προστασία από τα drones που επιτηρούν διαρκώς την περιοχή του μετώπου.

Πηγή: BBC