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Ο 51χρονος κωμικός καταδικάστηκε σε φυλάκιση δέκα ετών και έξι μηνών για μία υπόθεση βιασμού και τρεις υποθέσεις σεξουαλικής επίθεσης.

Ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του, ενώ η σύζυγός του μετέφερε δημόσια τον ισχυρισμό του ότι δεν διέπραξε τα αδικήματα για τα οποία καταδικάστηκε.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο καταδικασθείς εξετάζει το ενδεχόμενο να ασκήσει έφεση τόσο κατά της δικαστικής απόφασης όσο και κατά της επιβληθείσας ποινής του.

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Μπλουζάκια και καπέλα με τη φράση «Ελευθερώστε τον Ράσελ» («Free Russell») πουλά ο Ράσελ Μπραντ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για μία υπόθεση βιασμού και τρεις υποθέσεις σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος τεσσάρων γυναικών.

Ο Ράσελ Μπραντ πουλά μπλουζάκια μετά την καταδίκη του

Η σύζυγός του, Λόρα Μπραντ, είχε προηγουμένως κοινοποιήσει ένα μήνυμα του κωμικού, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της 15ης Νοεμβρίου της εβδομαδιαίας εκπομπής τους στο YouTube, Sunday Service with the Brands. Σε αυτό, ο ίδιος υποστήριζε ότι δεν είναι ένοχος για τις πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε.

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Ο 51χρονος Βρετανός κωμικός, ο οποίος στις 5 Νοεμβρίου κρίθηκε ένοχος για μία κατηγορία βιασμού και τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος τεσσάρων γυναικών και καταδικάστηκε σε φυλάκιση δέκα ετών και έξι μηνών, δημιούργησε μία σειρά προϊόντων τα οποία διέθεσε στο κοινό και τους υποστηρικτές του μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας ευεξίας του, «Reborn».

Όλα τα ρούχα και τα αξεσουάρ πωλούνται έναντι 34,99 δολαρίων.

Ο Μπραντ επιμένει στην αθωότητά του και όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα: «Το Reborn είναι η δική μου απάντηση σε έναν κόσμο που θέλει να σας κάνει άρρωστους, μουδιασμένους και σιωπηλούς. Προσπάθησαν να με φιμώσουν, να με σταματήσουν και να με αποκλείσουν από κάθε πλατφόρμα, όμως εδώ αντεπιτιθέμεθα. Και αυτός είναι ο δικός σας άμεσος τρόπος να σταθείτε στο πλευρό μου και να κρατήσετε αυτή την αποστολή ζωντανή».

Η σύζυγος του ηθοποιού, Λόρα Μπραντ, είχε προηγουμένως μεταφέρει μήνυμα του κωμικού κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της εβδομαδιαίας εκπομπής τους στο YouTube, «Sunday Service with the Brands», στις 15 Νοεμβρίου, κατά το οποίο ίδιος υποστήριζε για μία ακόμη φορά ότι δεν είναι ένοχος για τα αδικήματα για τα οποία καταδικάστηκε, συγκρίνοντας τον εαυτό του με τον απόστολο Παύλο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail» ο Ράσελ Μπραντ εξετάζει, μάλιστα, το ενδεχόμενο να ασκήσει έφεση τόσο κατά της καταδίκης του όσο και κατά της ποινής που του επιβλήθηκε.