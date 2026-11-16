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Το πρώτο του μήνυμα μέσα από τη φυλακή έστειλε ο Ράσελ Μπραντ, μετά την καταδίκη του για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις, εξακολουθώντας να υποστηρίζει ότι είναι αθώος.

Τη δήλωσή του διάβασε η σύζυγός του, Λόρα Γκάλαχερ, κατά τη διάρκεια επεισοδίου του εβδομαδιαίου podcast τους στο YouTube, με τίτλο Sunday Service. Το απόσπασμα προέρχεται από την Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππησίους (1:12) και αναφέρεται στη φυλάκιση του Παύλου και στο πώς αυτή συνέβαλε στη διάδοση του χριστιανικού μηνύματος

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Στη δήλωσή του, ο Μπραντ εξήρε το προσωπικό της φυλακής, κάνοντας λόγο για ανθρώπους με δύναμη και αφοσίωση, ενώ παράλληλα απηύθυνε έκκληση στους υποστηρικτές του να προσευχηθούν για την οικογένειά του.

Ο κωμικός καταδικάστηκε σε 10 χρόνια και έξι μήνες φυλάκισης, αφού κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό μίας γυναίκας και τη σεξουαλική επίθεση σε βάρος τριών ακόμη γυναικών.

Παράλληλα, μετά την καταδίκη του, θα εγγραφεί ισόβια στο μητρώο καταδικασθέντων για σεξουαλικά αδικήματα.

Με πληροφορίες από: independent.co.uk