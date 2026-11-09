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Σε ποινή κάθειρξης 10 ετών και 6 μηνών καταδικάστηκε ο Βρετανός κωμικός Ράσελ Μπραντ, έπειτα από την καταδίκη του για τον βιασμό μίας θαυμάστριάς του και τη σεξουαλική κακοποίηση τριών ακόμη γυναικών, την περίοδο που βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του στον χώρο του θεάματος.

Ο Μπραντ, 51 ετών, κρίθηκε ένοχος έπειτα από μια δίκη διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων στο δικαστήριο Southwark Crown Court. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, περιγράφηκε ως ένας αδίστακτος και χειριστικός σεξουαλικός θηρευτής.

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Συγκεκριμένα, ο Βρετανός κωμικός καταδικάστηκε για τον βιασμό μιας 21χρονης θαυμάστριάς του, καθώς και για τη σεξουαλική επίθεση σε βάρος τριών ακόμη γυναικών, σε τέσσερα διαφορετικά περιστατικά που σημειώθηκαν μεταξύ 2004 και 2009.

Ωστόσο, το δικαστήριο τον αθώωσε για δύο επιπλέον κατηγορίες βιασμού, καθώς και για μία κατηγορία απόπειρας άσεμνης επίθεσης (attempted indecent assault). Μετά την ανακοίνωση των καταδικαστικών αποφάσεων, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου γνωστοποίησε ότι ο Ράσελ Μπραντ βρίσκεται επίσης υπό έρευνα για δύο ακόμη καταγγελίες βιασμού.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς αφορά έναν από τους πιο γνωστούς Βρετανούς κωμικούς, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν κατά την περίοδο της επαγγελματικής του ακμής.

Με πληροφορίες από The Guardian, BBC