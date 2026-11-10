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Ο κωμικός έχει ήδη καταθέσει ως ύποπτος για άλλες δύο καταγγελίες βιασμού, ενώ οι Αρχές αξιολογούν στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της δίκης.

Ο Ράσελ Μπραντ καταδικάστηκε πρόσφατα σε ποινή φυλάκισης δέκα ετών και έξι μηνών για εγκλήματα που διέπραξε σε βάρος τεσσάρων γυναικών μεταξύ 2004 και 2009.

Παράλληλα, η βουλευτής Κάρολαϊν Ντένιτζ επέκρινε τη συνεχιζόμενη διαδικτυακή δραστηριότητα του Μπραντ, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποίησε την πλατφόρμα του για να εκφοβίσει τα θύματά του.

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Νέες πληροφορίες και πιθανές καταγγελίες σε βάρος του Βρετανού κωμικού Ράσελ Μπραντ εξετάζει η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, μετά την καταδίκη του για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, αρκετά άτομα επικοινώνησαν με τις Αρχές τόσο κατά τη διάρκεια της δίκης όσο και μετά την ανακοίνωση της ποινής, προκειμένου να καταθέσουν στοιχεία ή να αναφέρουν πιθανές εγκληματικές πράξεις. Όπως διευκρινίστηκε, οι πληροφορίες αξιολογούνται στο πλαίσιο των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

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Ο επικεφαλής της αστυνομικής έρευνας, Άντι Φέρφι, δήλωσε στο BBC ότι οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν τα νέα στοιχεία αφορούν συμπεριφορές που ενδέχεται να συνδέονται με ποινικά αδικήματα.

Παράλληλα, ο Μπραντ βρίσκεται υπό έρευνα για καταγγελίες βιασμού από δύο ακόμη γυναίκες, για τις οποίες έχει ήδη δώσει κατάθεση ως ύποπτος.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 10 ετών και έξι μηνών, αφού κρίθηκε ένοχος για βιασμό και τρεις περιπτώσεις σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος τεσσάρων γυναικών, για περιστατικά που σημειώθηκαν μεταξύ 2004 και 2009. Ο δικαστής Τζόελ Μπένανθαν τον χαρακτήρισε «σεξουαλικό θηρευτή», επικρίνοντας παράλληλα την αλαζονική στάση του.

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Αναφερόμενος στις γυναίκες που κατέθεσαν στη δίκη, ο Φέρφι σημείωσε ότι ορισμένες δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα να διαχειριστούν την έντονη δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση. Όπως ανέφερε, ο κωμικός συνέχισε να δημοσιεύει βίντεο στο διαδίκτυο ακόμη και κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, ενώ οι Αρχές εξακολουθούν να παρέχουν υποστήριξη στις καταγγέλλουσες.

Ο ίδιος εξήρε το θάρρος και την επιμονή τους, επισημαίνοντας ότι η καταδίκη δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη συμβολή τους. Παράλληλα, χαρακτήρισε ιδιαίτερα δύσκολη και τραυματική τη διαδικασία που καλούνται να περάσουν τα θύματα σεξουαλικής βίας όταν αποφασίζουν να μιλήσουν στις Αρχές.

Την ίδια στιγμή, η βουλευτής Κάρολαϊν Ντένιτζ επανέφερε το ζήτημα της διαδικτυακής παρουσίας του Μπραντ κατά την περίοδο της αστυνομικής έρευνας και της δίκης. Όπως υποστήριξε, ο κωμικός είχε τη δυνατότητα να απευθύνεται στους περίπου 2,5 εκατομμύρια ακολούθους του, να αρνείται τις κατηγορίες και να παρουσιάζει τη δική του εκδοχή, ενώ οι γυναίκες που τον κατήγγειλαν δεν είχαν αντίστοιχο βήμα.

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Η Ντένιτζ είχε ήδη κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση από τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν ήρθαν στο φως οι καταγγελίες της Sunday Times και του Channel 4. Τότε είχε απευθυνθεί στις πλατφόρμες Rumble, X, TikTok και Meta, ζητώντας να εξετάσουν το ενδεχόμενο διακοπής της δυνατότητας του Μπραντ να αποκομίζει έσοδα από το περιεχόμενό του, όπως είχε κάνει το YouTube.

Η Rumble είχε απορρίψει δημόσια το αίτημα, ενώ το X είχε δηλώσει ότι δεν παρεμβαίνει σε λογαριασμούς που δεν παραβιάζουν τους κανόνες του ή τη νομοθεσία. Από την πλευρά του, το TikTok είχε διευκρινίσει ότι ο Μπραντ δεν είχε ποτέ ενεργοποιήσει τη δυνατότητα monetization στην πλατφόρμα.

Η Βρετανίδα βουλευτής υποστήριξε, τέλος, ότι ο κωμικός είχε αξιοποιήσει τη μεγάλη διαδικτυακή απήχησή του για να εκφοβίσει ανθρώπους και να αποτρέψει την αποκάλυψη των καταγγελιών. Εξέφρασε, παράλληλα, τον θαυμασμό της για τις γυναίκες που αποφάσισαν να μιλήσουν δημόσια και συνέβαλαν στην καταδίκη του.

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Με πληροφορίες από: bbc.com