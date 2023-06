Τι διαβάζουμε τώρα: Η HuffPost προτείνει 15+1 βιβλία για τις θερινές διακοπές

«Ματωμένη Σελήνη» του Τζο Νέσμπο (εκδόσεις Μεταίχμιο, μετάφραση Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη)

«Υπερβάσεις» της Λουίζ Κένεντι (εκδόσεις Ψυχογιός, μετάφραση Δέσποινα Δρακάκη)

Γεννημένη το 1967, η συγγραφέας μεγάλωσε σε μια μικρή πόλη έξω από το Μπέλφαστ. Οι Υπερβάσεις είναι το πρώτο της μυθιστόρημα, το οποίο διακρίθηκε ως το Ντεμπούτο της Χρονιάς στα British Book Awards, ως το Μυθιστόρημα της Χρονιάς στο πλαίσιο των An Post Irish Book Awards, ενώ συμπεριλαμβανόταν στη βραχεία λίστα για το Women’s Prize for Fiction, για το Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα των βιβλιοπωλείων Waterstones και για το αντίστοιχο Βραβείο των βιβλιοπωλείων Barnes and Noble. Είχε προηγηθεί η συλλογή διηγημάτων της The End of the World Is a Cul de Sac, η οποία τιμήθηκε με το John McGahern Prize. Κείμενά της έχουν δημοσιευτεί σε έντυπα όπως The Guardian, The Irish Times, αλλά και στο BBC Radio 4.