Tι είναι τελικά το περίφημο Ρολόι της Αποκάλυψης και πώς δουλεύει

Το Ρολόι δημιουργήθηκε το 1947 από τον Άλμπερτ Άινσταϊν και άλλους ακαδημαϊκούς που εργάστηκαν επάνω στην κατασκευή της ατομικής βόμβας. Από τότε, οι ειδικοί του Bulletin of the Atomic Scientists ενημερώνουν την ώρα στο Ρολόι με βάση μια σειρά από απειλές τις οποίες ανιχνεύουν σε διεθνές επίπεδο.

Τι σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα

Το αποκαλούμενο «Ρολόι της Αποκάλυψης» , φέτος βρέθηκε 90 δευτερόλεπτα πριν τα «μεσάνυχτα» του ολέθρου, πιο κοντά από ποτέ άλλοτε στην ιστορία του, με την αντίστροφη μέτρηση να αποτελεί ένα μέγεθος που συμφωνείται από τους ειδικούς του Bulletin of the Atomic Scientists.

Τι είναι το Ρολόι της Αποκάλυψης και πώς ρυθμίζεται;

Το Bulletin of the Atomic Scientists, δηλαδοί οι δημιουργοί του Ρολογιού, έλαβαν την συγκεκριμένη πρωτοβουλία ως απάντηση στην απειλή του πυρηνικού πολέμου, τη δεκαετία του 1940. Αφού οι ΗΠΑ έριξαν ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι στο τέλος του Β′ Παγκοσμίου Πολέμου, τα μέλη του Bulletin of the Atomic Scientists αναγνώρισαν την ανάγκη να βοηθήσουν την πλειοψηφία του κόσμου να κατανοήσει το μέγεθος της πυρηνικής απειλής για την ύπαρξη της ανθρωπότητας.