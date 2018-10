Τιμητική διάκριση για την Ρόμπιν Ράιτ από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές

Steve Granitz via Getty Images

Οι Ρόμπιν Ράιτ και Άγκνες Βάρντα θα τιμηθούν από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές, για την πορεία τους στη βιομηχανία ψυχαγωγίας, λαμβάνοντας το Χρυσό Αστέρι.

Η Ράιτ θα υποδυθεί την πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών στην τελευταία σεζόν της σειράς του Netflix «House of Cards», η οποία θα κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου. Το βραβείο αναγνωρίζει τη δουλειά της στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, συμπεριλαμβανομένων των «The Princess Bride» και «The Girl With the Dragon Tattoo». Οι διοργανωτές επίσης τιμούν την ηθοποιό για την προσφορά της σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς στο Κονγκό.

«Είμαι ενθουσιασμένη που επισκέπτομαι το Μορόκο και ευγνώμων που μου δίνεται αυτή η ευκαιρία για εξερεύνηση της μαροκινής κουλτούρας», είπε η Ράιτ για την επερχόμενη επίσκεψή της στη χώρα.

Η θρυλική σκηνοθέτης του γαλλικού νέου κύματος Βάρντα, θα λάβει επίσης το βραβείο «Χρυσό Αστέρι» για την εντυπωσιακή καριέρα της. Η Βάρντα, ετών 90, έλαβε την πρώτη της υποψηφιότητα Όσκαρ για το «Faces, Places», πέρυσι.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ο Ρόμπερτ ντε Νίρο, είναι ένας ακόμα ηθοποιός που θα λάβει τιμητική διάκριση και ο σκηνοθέτης Τζέιμς Γκρέι, θα είναι ο επικεφαλής της κριτικής επιτροπής.