Το Improtech 2019 στην Αθήνα - Τεχνητή νοημοσύνη και μουσική

Ο διευθυντής - και μέχρι κάποια στιγμή επίσης εκτελεστικός διευθυντής μουσικής ώσπου η θέση αυτή συγχωνεύθηκε με την βασική του – της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση Χρήστος Καρράς, συνειδητός και εξαιρετικά καταρτισμένος μουσικόφιλος με ιδιαίτερη αγάπη για τα σύγχρονα και πρωτοποριακά ρεύματα, υπογραμμίζει την ανάγκη να σταθούμε κριτικά απέναντι στην όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή της τεχνητής νοημοσύνης στην μουσική αλλά και δεν παραλείπει την αξία των συναυλιών του συνεδρίου για το ενημερωμένο για την αληθινά σύγχρονη μουσική κοινό.

Η συνδιοργάνωση, μαζί με το τμήμα μουσικών σπουδών του ΕΚΠΑ, του IMPROTECH στην Αθήνα προέκυψε μέσα στο πλαίσιο της ευρύτερης μόνιμης συνεργασίας της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση με το IRCAM ή ήταν κάτι που θα σας ενδιέφερε ούτως ή άλλως και θα επιδιώκατε να συμπράξετε σε αυτό;

Η Στέγη Ιδρύματος Ωνάση έχει συνδιοργανώσει σειρά δράσεων γύρω από την σχέση της προηγμένης τεχνολογίας με τις σημερινές μουσικές πρακτικές, για παράδειγμα το «Across the Great Divide» το 2013 σε συνεργασία με τον καναδικό φορέα International Institute for Critical Studies in Improvisation ή την κοινή διοργάνωση του International Computer Music Conference και το Sound and Music Conference σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ το 2014. Ιδιαίτερη σημασία για εμάς έχει η έρευνα γύρω από αυτό που ονομάζουμε τεχνητή νοημοσύνη και συγκεκριμένα της προσπάθειας να δημιουργηθούν συστήματα που επιδεικνύουν «μουσικότητα» και επιτρέπουν τη διάδραση με μουσικούς. Δεν προσεγγίζουμε το ζήτημα αυτό με αφέλεια αλλά με κριτική ματιά διότι αποτελεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πεδίο για την καλύτερη κατανόηση του τι εννοούμε με όρους όπως μουσικότητα, δημιουργικότητα και αυτοσχεδιασμός. Σε κάθε περίπτωση πάντως η συγκεκριμένη διοργάνωση οφείλεται στη πρωτοβουλία του IRCAM με το οποίο έχουμε στενή συνεργασία σε πολλά επίπεδα και του ΕΚΠΑ.

Ποια ήταν η εμπειρία σας και κατά πόσον σας άφησε ικανοποιημένο η συνδιοργάνωση επίσης με το ίδιο τμήμα του ΕΚΠΑ ενός ανάλογου συνεδρίου το ’14;

Το ICMC / SMC 2014 υπήρξε εξαιρετικά σύνθετη και πυκνή εκδήλωση, είναι άλλωστε η κορυφαία ετήσια συνάντηση στο πεδίο αυτό παγκοσμίως. Η συνεργασία με το ΕΚΠΑ - και συγκεκριμένα με την καθηγήτρια Αναστασία Γεωργάκη και τον καθηγητή Γιώργο Κουρουπέτρογλου - υπήρξε πολύ επιτυχής. Άλλωστε με το ΕΚΠΑ έχουμε συνδιοργανώσει και άλλες δράσεις κατά καιρούς όπως το αφιέρωμα στον Ανέστη Λογοθέτη.

Πόσο σημαντική θεωρείτε, όχο μόνο για την ΣΙΩ και το τμήμα μουσικών σπουδών του ΕΚΠΑ αλλά συνολικά για το ελληνικό πολιτιστικό γίγνεσθαι, ίσως και για την ίδια την χώρα μας, την διοργάνωση του IMPROTECH στην Αθήνα και γιατί;

Νομίζω πως είναι πράγματι μια σημαντική στιγμή διότι δίνει την ευκαιρία σε όσους σπουδάζουν, εργάζονται και δημιουργούν στην Ελλάδα να έρθουν σε επαφή με τις πιο προηγμένες μορφές της έρευνας και της πρακτικής στο πεδίο αυτό. Είναι σημαντικό επίσης ότι υπάρχουν σχέσεις διαρκούς συνεργασίας μεταξύ ελληνικών φορέων όπως η ΣΙΩ και το ΕΚΠΑ με κέντρα έρευνας και ανάπτυξης όπως το IRCAM διότι ανοίγουν συνεχώς προοπτικές που εμπλουτίζουν το ερευνητικό και δημιουργικό περιβάλλον της χώρας.

Κατά τη γνώμη σας το ενδιαφέρον του IMPROTECH εντοπίζεται κυρίως στο επιστημονικό, εκπαιδευτικό, αμιγώς μουσικό σκέλος του ή σε όλα αυτά ταυτόχρονα;

Νομίζω σε όλα αυτά ταυτόχρονα αλλά επίσης σε μεγάλο βαθμό και στο πεδίο της πολιτιστικής κριτικής. Η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο σε θέμα μείζονος σημασίας για τη κοινωνία και την καθημερινότητα όλων μας. Το IMPROTECH, έστω και αν σχετίζεται με τον χώρο του ήχου, δίνει πολλές ευκαιρίες να σκεφτούμε για τη σχέση μας με τα συστήματα αυτά και το αντίστροφο βεβαίως.

Πιο συγκεκριμένα, εσείς ως ΣΙΩ σε ποιο από αυτά τα σκέλη εστιάζετε και σας ενδιαφέρει περισσότερο;

Το χαρακτηριστικό της ΣΙΩ είναι ότι δεν χωρίζουμε την καλλιτεχνική πρακτική από τη συζήτηση γύρω από αυτήν ούτε βεβαίως από τις κοινωνικές και πολιτικές επιδράσεις της. Συνεπώς βλέπουμε τη δράση αυτή ως ένα σύνολο.

Οσον αφορά στην απεύθυνση της ΣΙΩ στο κοινό, το εξειδικευμένο αλλά κυρίως το ευρύτερο, σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το IMPROTECH το αφορά και μπορεί να το αγγίξει; Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με τις συναυλίες ή ίσως και με κάποια τμήματα του επιστημονικού σκέλους.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα πιο τεχνικά σημεία της δράσης απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Ωστόσο, όπως προανέφερα, το θέμα της σχέσης τεχνητής νοημοσύνης και δημιουργικότητας έχει ενδιαφέρον για όποιον προβληματίζεται για διάφορες διαστάσεις της σημερινής μας ζωής. Μην ξεχνάμε επίσης ότι θα βρεθούν στην Αθήνα κορυφαίοι μουσικοί και ερευνητές, ελπίζω λοιπόν αρκετός κόσμος να εκμεταλλευθεί την ευκαιρία αυτή.

Ως διευθυντής της ΣΙΩ αλλά και άνθρωπος που έχετε ασχοληθεί πολύ, σε βάθος και ποικιλότροπα με την μουσική ποια είναι η θέση σας για την σχέση της με την τεχνητή νοημοσύνη και την εμπλοκή της τελευταίας σε αυτήν;

Βρίσκω συναρπαστικές τις προσπάθειες να «μοντελοποιηθεί» η μουσικότητα και θεωρώ πως έχουν πολλά πράγματα να μας μάθουν για το τι εννοούμε με έννοιες όπως δημιουργικότητα, αυτοσχεδιασμός, σύνθεση κ.λπ. Παράλληλα πιστεύω ότι πρέπει να προσεγγίζουμε τη σχέση αυτή κριτικά. Ποια στοιχεία αφήνει απ’ έξω η μοντελοποίηση αυτή και τι σημασία έχουν; Το Improtech με ενδιαφέρει ιδιαίτερα διότι έχει στο επίκεντρο του την διάδραση ανθρώπου και αλγοριθμικού συστήματος.

Θα βλέπατε ένα μουσικό έργο το οποίο έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά με τεχνητή νοημοσύνη ως ισάξιο ενός που έχει συντεθεί από άνθρωπο και θα το αντιμετωπίζατε με τα ίδια αξιολογικά και αισθητικά κριτήρια;

Αυτή είναι η ερώτηση - κλειδί! Θα πρέπει να τίθεται όταν δεν ξέρει κανείς ότι ένα έργο έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά με ψηφιακά μέσα ή όχι. Είναι ένα είδος μουσικού (άρα περιορισμένου) Turing Test. Προϋποθέτει ωστόσο ότι αξιολογούμε βάσει ενός στενού φάσματος ορισμών για το τι είναι η μουσική, μια στενότητα που κληρονομούμε από την εμμονή μας στο έργο ως βασικό στοιχείο της μουσικής. Ίσως το ότι θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε ένα τέτοιο έργο χωρίς διακρίσεις θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να σκεφτούμε καλύτερα το εύρος της αξιολόγησης που κάνουμε. Ίσως πάλι, αντίθετα, να πρέπει να μας προβληματίσει για το τι εννοούμε ως «αυθεντικότητα»...

Κάνετε ποτέ την σκέψη ότι μπορεί κάποια στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη και γενικότερα οι υπολογιστές να υποκαταστήσουν την ανθρώπινη δημιουργικότητα στην μουσική; Σας φοβίζει η προοπτική ότι μπορεί στο μέλλον ένας η περισσότεροι αλγόριθμοι να συνθέτουν μουσική, ίσως και κατά παραγγελία ή με βάση τις υποδείξεις κάποιων, δίχως να μεσολαβεί καθόλου το ανθρώπινο μυαλό αλλά και ταλέντο;

Θεωρώ δεδομένο ότι τα συστήματα αυτά θα αντικαταστήσουν την ανθρώπινη παραγωγή αλλά πιθανά σε ένα συγκεκριμένο φάσμα μουσικής. Θεωρώ επίσης όμως ότι πρέπει να σκεφτόμαστε την μουσική παραγωγή ως μέρος ενός ευρύτατου δικτύου που συνθέτει συνολικά «την μουσική» και ότι αυτό θα μας επιτρέψει να περισώσουμε την ανθρώπινη διάσταση της.

Πιστεύετε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συνεισφέρει στην καίρια αλλά και πολύ ευαίσθητη, για την jazz και όχι μόνο, παράμετρο του αυτοσχεδιασμού;

Νομίζω πως οι εμπειρίες που θα έχουμε στο Improtech θα αποδείξουν ότι τα σύγχρονα σύνθετα συστήματα που βασίζονται σε βαθιά εκμάθηση και σε πολυεπίπεδους τρόπους ανατροφοδότησης της ροής της μουσικής την οποία παράγουν από το τι «ακούν» να παίζουν οι μουσικοί σε πραγματικό χρόνο θα είναι συναρπαστικές. Θεωρώ επίσης ότι η ενασχόληση σπουδαίων αυτοσχεδιαστών με τη σχέση ανθρώπου και μηχανής αποδεικνύει ότι το πεδίο αυτό συνεισφέρει αναμφίβολα στη βαθύτερη κατανόηση μας για το τι είναι ο αυτοσχεδιασμός.

Τέλος ποιες από τις συναυλίες του IMPROTECH ξεχωρίζετε προσωπικά αλλά και ποιες θεωρείτε ότι θα ενδιέφεραν περισσότερο ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο μέρος του κοινού;

Δύσκολο ερώτημα γιατί μερικές φορές προκύπτουν και εκπλήξεις...Η αλήθεια είναι ότι το φάσμα της μουσικής που θα ακούσουμε είναι ευρύτατο, από τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό στην jazz και στον αυτοσχεδιασμό που στηρίζεται στις παραδόσεις. Άρα ας παρακολουθήσει κανείς όσα περισσότερα μπορεί, υπενθυμίζω ότι η είσοδος στις συναυλίες είναι ελεύθερη, δεν υπάρχουν λοιπόν δικαιολογίες!

http://ikparisathina.ircam.fr/pages/program.html