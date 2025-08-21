Η κιθάρα Kramer του θρύλου της ροκ, Έντι Βαν Άλεν, κατασκευασμένη το 1982, τίθεται σε δημοπρασία τον ερχόμενο Οκτώβριο από τον οίκο Sotheby’s, με την εκτιμώμενη τιμή της να υπολογίζεται στα 2 – 3 εκατομμύρια δολάρια.

Θα αποτελέσει το κύριο έκθεμα της πρώτης «Grails Week» στη Νέα Υόρκη, μιας νέας σειράς δημοπρασιών μέσω των οποίων ο Sotheby’s στοχεύει να τεθεί στο επίκεντρο της νέας τάσης που έχει δημουργηθεί γύρω από τα συλλεκτικά αντικείμενα της ποπ κουλτούρας.

Διά χειρός Βαν Άλεν για την παγκόσμια σκηνή της ροκ μουσικής

Ο μουσικός τροποποίησε προσωπικά το όργανο στο εργοστάσιο της Kramer στο Νιου Τζέρσεϊ, πριν το καλύψει με κόκκινο χρώμα, μαύρες και λευκές ρίγες, εμπνευσμένο από το στυλ De Stijl, τιμώντας την καταγωγή του. Επρόκειτο για ένα ολλανδικό καλλιτεχνικό κίνημα που ιδρύθηκε το 1917 από μια ομάδα καλλιτεχνών και αρχιτεκτόνων με έδρα το Λέιντεν της Ολλανδίας, το οποίο αργότερα έμεινε στην ιστορία της τέχνης ως «νεοπλαστικισμός».

Ο σχεδιασμός βασίστηκε στην εμβληματική κιθάρα Frankenstrat του Βαν Άλεν από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, η οποία αποτελούνταν από διάφορα μέρη και έφερε χρώματα με παρόμοιο μοτίβο. Το 2011, ο μουσικός, μέσω της Fender Musical Instruments, δώρισε ένα αντίγραφο της Frankenstrat στο Μουσείο Αμερικανικής Ιστορίας του Smithsonian.

Η τροποποιημένη κιθάρα Kramer συνόδευσε τον σπουδαίο μουσικό κατά τη διάρκεια της περιοδείας του 1982 μετά την κυκλοφορία του πέμπτου άλμπουμ, «Diver Down» της ομώνυμης μπάντας του. Έχει ταυτοποιηθεί μέσω φωτογραφιών σε συναυλίες που δόθηκαν στη Φιλαδέλφεια, τη Βενεζουέλα, το Καράκας, το Σάο Πάολο και το Μπουένος Άιρες.

Το 1986, ο Βαν Άλεν χάρισε την Kramer στον επί χρόνια φροντιστή των μουσικών οργάνων του, Robin «Rudy» Leiren (η κιθάρα φέρει ακόμα αφιέρωση σε εκείνον), ο οποίος στη συνέχεια την πούλησε στον Μικ Μαρς, κιθαρίστα και ιδρυτικό μέλος των Mötley Crüe. Ο Μαρς χρησιμοποίησε την κιθάρα κατά την ηχογράφηση του άλμπουμ των Crüe το 1989, «Dr. Feelgood», και ακούγεται σε κομμάτια όπως το «Slice of Your Pie».

Η κιθάρα θα βγει στο σφυρί στο πλαίσιο της δημοπρασίας «Rock and Pop Auction» του Sotheby’s στη Νέα Υόρκη, από 21 έως 28 Οκτωβρίου. Συνοδεύεται από την εργοστασιακή θήκη Kramer, καθώς και από επιστολή γνησιότητας από τον Μαρς, στην οποία αναγράφεται μεταξύ άλλων: «Ελπίζω να την απολαύσετε όσο κι εγώ. Επίσης, είναι ένα σπουδαίο κομμάτι της ιστορίας».

«Η επιρροή του Έντι Βαν Άλεν στη σύγχρονη ροκ μουσική είναι ανυπολόγιστη και αυτή η κιθάρα αποτελεί σπάνιο κομμάτι της κληρονομιάς του», δήλωσε ο Ian Ferreyra de Bone, διευθύνων σύμβουλος του Sotheby’s στον τομέα πολυτελών αντικειμένων.

Ο Έντι Βαν Άλεν πέθανε στις 6 Οκτωβρίου του 2020 σε ηλικία 65 ετών, λόγω επιπλοκών από καρκίνο του λαιμού. «Μια κιθάρα αποτελεί μία προσωπική προέκταση του ατόμου που τη παίζει», είχε πει κάποτε ο θρυλικός μουσικός. «Πρέπει να είσαι συναισθηματικά και πνευματικά συνδεδεμένος μαζί της».

