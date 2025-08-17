Ο Ρόνι Ρόντελ Τζούνιορ, ο διάσημος κασκαντέρ που έγινε παγκοσμίως γνωστός από το εξώφυλλο του άλμπουμ των Pink Floyd “Wish You Were Here”, όπου εμφανίζεται να ανταλλάσσει χειραψία με τον συνάδελφο Ντάνι Ρότζερς ενώ το πίσω μέρος του σώματός του φλέγεται, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 88 ετών. Ο θάνατός του σημειώθηκε στις 12 Αυγούστου σε γηροκομείο στο Μισούρι των ΗΠΑ, σύμφωνα με διαδικτυακή νεκρολογία.

Γεννημένος στην Καλιφόρνια το 1937, ο Ρόντελ ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός έφηβος στη δεκαετία του ’50 με την ταινία “Ma and Pa Kettle at the Fair”. Το πρώτο του βήμα ως κασκαντέρ το έκανε στη σειρά “Soldiers of Fortune” (1955-1957), ανοίγοντας τον δρόμο για μια σπουδαία καριέρα.

Advertisement

Advertisement

Από τα ’60s έως τα ’90s συμμετείχε σε δημοφιλείς σειρές όπως οι “Charlie’s Angels”, “Dynasty” και “Baywatch”, αλλά και σε εμβληματικές ταινίες όπως οι “Spartacus”, “Diamonds Are Forever” και “The Karate Kid”.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά του stunts ήταν το άλμα από έναν φλεγόμενο στύλο που κατέρρεε για την ταινία “Kings of the Sun” (1963). Στα τελευταία χρόνια της καριέρας του εργάστηκε ως συντονιστής κασκαντέρ σε ταινίες όπως το “Batman and Robin” και το “The Mighty Ducks”.