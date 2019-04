Το νέο αλμπουμ - έκπληξη της Μπιγιόνσε κυκλοφορεί μαζί με το ντοκιμαντέρ «Homecoming»

Η Μπιγιόνσε κυκλοφόρησε ένα νέο αλμπουμ διάρκειας 40 λεπτών, το οποίο συνοδεύει το ντοκιμαντέρ του Netflix, «Homecoming».

Η ομώνυμη δισκογραφική δουλειά περιλαμβάνει τα τραγούδια που ερμήνευσε η δημοφιλής τραγουδίστρια κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο μουσικό φεστιβάλ της Καλιφόρνια Coachella, το 2018. Εκτός όμως από αυτά, οι θαυμαστές έχουν την ευκαιρία να ακούσουν και δυο νέες εκδοχές των τραγουδιών «Before I Let Go» και «I Been On». Το πρώτο πρόκειται για διασκευή του τραγουδιού των Φρανκ Μπέβερλι και Maze από το 1981, ενώ το δεύτερο είναι μια νέα εκδοχή του τραγουδιού που είχε αναρτήσει η Μπιγιόνσε στον λογαριασμό της στο SoundCloud το 2013.

Μερικά από τα τραγούδια που παρουσίασε η τραγουδίστρια στο φεστιβάλ και συμπεριλαμβάνονται στο αλμπουμ είναι τα: «Get Me Bodied», «Baby Boy», «Formation», «Say My Name» και «Soldier» (στη σκηνή μαζί με τα πρώην μέλη των Destiny’s Child, Κέλι Ρόουλαντ και Μισέλ Γουίλιαμς), καθώς και άλλα με μεγαλύτερη συμμετοχή της μπάντας όπως τα «So Much Damn Swag» και «The Bzzzz Drumline». Επιπλέον, ερμήνευσε και τον ύμνο «Lift Every Voice and Sing», ένα κομμάτι που είναι γνωστό και ως ο εθνικός ύμνος των μαύρων.

Στο αλμπουμ υπάρχει και μια α καπέλα εκδοχή του «Lift Every Voice and Sing» από τους Μπιγιόνσε, την κόρη της Blue Ivy και τον Jay-Z.

Το ντοκιμαντέρ είναι διαθέσιμο για προβολή από τις 17 Απριλίου στο Netflix.