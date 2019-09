Το θαύμα της φύσης: Σπάνια ζέβρα με άσπρα πουά γεννήθηκε στην Κένυα

View this post on Instagram

Hope TIRA has a great life ahead @africa_nature @africanamazing @africageo @africanwildlifefoundation @raw_africa_ @onlyafrica @thegreatestmaasaimara @wildplanetphotomag @bbcearth @discovery.hd @natgeoyourshot @pawstrails @rahulsphotography @naturesbestphotographyafrica @bbcwildlifemagazine @naturein_focus @nikonindiaofficial @natgeowild