Υποψηφιότητες Βραβείων Grammy 2024: Ακόμη ένα ρεκόρ για την Taylor Swift

Η Taylor Swift στο στάδιο Monumental του Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή, 9 Νοεμβρίου 2023. (AP Photo/Natacha Pisarenko) via Associated Press

Κυριαρχία των γυναικών καλλιτεχνών καταγράφουν οι υποψηφιότητες των βραβείων Grammy που ανακοινώθηκαν, με τις SZA, Phoebe Bridgers, Victoria Monét και Taylor Swift να πρωτοστατούν.

Η SZA συγκέντρωσε τις περισσότερες υποψηφιότητες -συνολικά εννέα- για το άλμπουμ της SOS που περιλαμβάνει τραγούδια ποπ, ραπ και R&B. Η τραγουδίστρια-τραγουδοποιός έχει κερδίσει ένα Grammy (από 14 υποψηφιότητες που έχει αποσπάσει κατά καιρούς), με αντιπάλους στην κατηγορία του δίσκου της χρονιάς τη Billie Eilish, το indie συγκρότημα boygenius, τον Jon Batiste, την Miley Cyrus, την Olivia Rodrigo, την Τaylor Swift και τη Victoria Monét.

Ακολουθούν οι Victoria Monét, η Phoebe Bridgers και ο Serban Ghenea που έλαβαν από επτά υποψηφιότητες.

Αμφότερες οι κατηγορίες καλύτερου τραγουδιού και δίσκου της χρονιάς έχουν σχεδόν εξ ολοκλήρου υποψήφιες, με μοναδική εξαίρεση τον Batiste, ο οποίος το 2022 κέρδισε πέντε Grammy στις βασικές κατηγορίες.

Με την υποψηφιότητα για το τραγούδι της χρονιάς, η Taylor Swift -η οποία απέσπασε συνολικά έξι υποψηφιότητες- κατέρριψε ρεκόρ. Είναι η πρώτη τραγουδοποιός με επτά υποψηφιότητες στην κατηγορία, ξεπερνώντας τους Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Λάιονελ Ρίτσι, που έχουν από έξι ο καθένας.

Παράλληλα, η υποψηφιότητα της για το άλμπουμ της χρονιάς με το «Midnights» είναι η έκτη υποψηφιότητά της σε αυτή την κατηγορία -όσες έχει αποσπάσει και η Μπάρμπρα Στρέιζαντ που είναι οι περισσότερες για γυναίκα καλλιτέχνη.

Εάν κερδίσει το βραβείο για το άλμπουμ της χρονιάς, θα γράψει ιστορία στα Grammys, καθώς θα είναι η πρώτη καλλιτέχνις που παίρνει το έπαθλο στην εν λόγω κατηγορία τέσσερις φορές.

Σημειώνεται ότι οι διοργανωτές μείωσαν εφέτος τον αριθμό των υποψηφιοτήτων σε κάθε κατηγορία από 10 σε οκτώ.

Το άλμπουμ της ταινίας «Barbie» έκανε επίσης μια ισχυρή εμφάνιση με 12 υποψηφιότητες και τραγούδια από την Eilish, τη Nicki Minaj και τη Dua Lipa. Τα τραγούδια από το soundtrack πήραν τέσσερις από τις πέντε υποψηφιότητες για το καλύτερο τραγούδι visual media.

Πέρα από τον κόσμο της μουσικής, υποψηφιότητες έλαβαν οι Μέριλ Στριπ, Μισέλ Ομπάμα, Μπέρνι Σάντερς και Dave Chappelle, στις κατηγορίες audiobook, αφήγησης και κωμωδίας.

Η τελετή απονομής των βραβείων Grammy θα πραγματοποιηθεί στις 4 Φεβρουαρίου στο Λος Άντζελες. Οι οικοδεσπότες δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Οι υποψηφιότητες:

Record of the year

Billie Eilish – What Was I Made For?

boygenius – Not Strong Enough

Jon Batiste – Worship

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – Vampire

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Victoria Monét – On My Mama

Album of the year

boygenius – The Record

Janelle Monáe – The Age of Pleasure

Jon Batiste – World Music Radio

Lana Del Rey – Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

Miley Cyrus – Endless Summer Vacation

Olivia Rodrigo – GUTS

SZA – SOS

Taylor Swift – Midnights

Song of the year

Billie Eilish – What Was I Made For?

Dua Lipa – Dance the Night

Jon Batiste – Butterfly

Lana Del Rey – A&W

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – Vampire

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Best new artist

Gracie Abrams

Fred Again..

Ice Spice

Jelly Roll

Noah Kahan

Victoria Monét

The War and Treaty

Best pop solo performance

Miley Cyrus – Flowers

Doja Cat – Paint the Town Red

Billie Eilish – What Was I Made For?

Olivia Rodrigo – Vampire

Taylor Swift – Anti-Hero

Best rap performance

Baby Keem ft Kendrick Lamar – The Hillbillies

Black Thought – Love Letter

Coi Leray – Players

Drake and 21 Savage – Rich Flex

Killer Mike ft André 3000, Future and Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

Best rock performance

Arctic Monkeys – Sculptures of Anything Goes

Black Pumas – More Than a Love Song

boygenius – Not Strong Enough

Foo Fighters – Rescued

Metallica – Lux Æterna

Best metal performance

Disturbed – Bad Man

Ghost – Phantom of the Opera

Metallica – 72 Seasons

Slipknot – Hive Mind

Spiritbox – Jaded

Best R&B performance

Chris Brown – Summer Too Hot

Coco Jones – ICU

Robert Glasper ft SiR and Alex Isley – Back to Love

SZA – Kill Bill

Victoria Monét – How Does It Make You Feel

Best country solo performance

Tyler Childers – In Your Love

Brandy Clark – Buried

Luke Combs – Fast Car

Dolly Parton – The Last Thing on My Mind

Chris Stapleton – White Horse

Best global music performance

Arooj Aftab, Vijay Iyer and Shahzad Ismaily – Shadow Forces

Burna Boy – Alone

Davido – Feel

Silvana Estrada – Milagro y Desastre

Falu and Gaurav Shah (ft PM Narendra Modi) – Abundance in Millets

Béla Fleck, Edgar Meyer and Zakir Hussain ft Rakesh Chaurasia – Pashto

Ibrahim Maalouf ft Cimafunk and Tank and the Bangas – Todo Colores

Best dance/electronic recording

Aphex Twin – Blackbox Life Recorder 21F

James Blake – Loading

Disclosure – Higher Than Ever Before

Romy and Fred again.. – Strong

Skrillex, Fred again.. and Flowdan – Rumble