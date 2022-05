«Γνωρίστε την Clea»: Η Σαρλίζ Θερόν στην ταινία Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Rich Fury via Getty Images

Η πανίσχυρη μάγισσα Clea, που έκανε την πρώτη της εμφάνιση στα κόμικς τον Νοέμβριο του 1964, σε ένα τεύχος με τίτλο Strange Tales #126, έχει μία post-credits σκηνή στην ταινία «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» των Disney και Marvel.