Οταν η Ελίζαμπεθ Όλσεν είπε «όχι» στον Γιώργο Λάνθιμο

Η Ελίζαμπεθ Όλσεν υποδύεται τη Γουάντα Μάξιμοφ/Σκάρλετ Γουίτς από το 2014 και την ταινία «Captain America: Ο Στρατιώτης του Χειμώνα», όπου έκανε την πρώτη σύντομη εμφάνιση της στον ρόλο. Πρόκειται για τον χαρακτήρα που έκανε κανονικά ντεμπούτο ένα χρόνο αργότερα, στην ταινία «Εκδικητές: Η Εποχή του Ούλτρον», ενώ ακολούθησαν άλλες ταινίες, μεταξύ αυτών και το «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» που έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες την περασμένη εβδομάδα, όπως και η σειρά «WandaVision» που κέρδισε 23 υποψηφιότητες για Emmy, μεταξύ αυτών και μία για την ερμηνεία της.