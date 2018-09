Ziggy's: Μπαρ αφιερωμένο στον Ντέιβιντ Μπόουι στο Λονδίνο

Tigers on vaseline, Darkness and discrace. Για τους θαυμαστές του Ντέιβιντ Μπόουι, αυτά είναι κάτι περισσότερο από κάποια νέα κοκτέιλ, με το πρώτο να αποτελεί μια μοντέρνα εκδοχή της πίνα κολάντα και το δεύτερο να είναι κοκτέιλ με μαρτίνι, εσπρέσο και ρούμι. Οι φανατικοί του θαυμαστές μπορούν να διακρίνουν ότι ο κατάλογος των κοκτέιλ είναι εμπνευσμένος από στίχους τραγουδιών του Μπόουι από το άλμπουμ The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars και θα σερβίρονται στο μπαρ “Ziggy’s” του λονδρέζικου ξενοδοχείου Hotel Cafe Royal.



Τα εγκαίνια του “Ziggy’s” θα γίνουν στις 20 Σεπτεμβρίου και όλα στο μπαρ θα θυμίζουν κάτι από την προσωπικότητα και την ιστορία του καλλιτέχνη.

Tο ξενοδοχείο Hotel Cafe Royal έχει συνδεθεί και στο παρελθόν με τον Βρετανό τραγουδιστή, καθώς ο Μπόουι έδωσε εκεί το θρυλικό πάρτι... συνταξιοδότησης του alter-ego χαρακτήρα του, του περιβόητου Ziggy Stardust, με καλεσμένους μεταξύ άλλων τον Πολ Μακάρτνι, τον Μικ Τζάγκερ, την Μπάρμπα Στρέιζαντ και τον Λου Ριντ.