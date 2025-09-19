Η Ελίνα Τζένγκο δυσκολεύτηκε, αγχώθηκε, αλλά θα διεκδικήσει τελικά την πρώτη της διάκριση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου. Η Ελληνίδα αθλήτρια είχε βολή στα μέτρα 61,31 μέτρα, στον 2ο προκριματικό του ακοντισμού και πέρασε στον τελικό του αγωνίσματος που θα γίνει το μεσημέρι του Σαββάτου 20/09 στις 15:05.

Κάνοντας την πρώτη βολή στον συγκεκριμένο προκριματικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος ανοικτού στίβου, η Ελίνα Τζένγκο δεν έμεινε ευχαριστημένη από την προσπάθειά της, αφού έστειλε το ακόντιό της στα 59,76 μέτρα.

Η δεύτερή της βολή, όμως ήταν αισθητά βελτιωμένη. Τα 61.10 μέτρα την έφεραν κοντά στην πρόκριση (9η σε εκείνο το σημείο από τις αθλήτριες στους δυο προκριματικούς). Να αναφέρουμε ότι η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει ξεπεράσει εννέα φορές μέσα στο 2025 τα 62,50 μέτρα και συνολικά τέσσερις αγώνες πάνω από τα 64,00 μέτρα (φετινό ρεκόρ τα 64,90 μέτρα).

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022 και 9η πέρυσι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού βελτίωσε τη βολή της, ρίχνοντας 61.31 μέτρα, παραμένοντας όμως ακόμα σε δύσκολη θέση, σε σχέση με τον ανταγωνισμό, περιμένοντας έτσι την ολοκλήρωση όλων των προσπαθειών.

Η βολή αυτή, τελικά της έδωσε τη 11η θέση στο σύνολο των 12 αθλητριών που πέρασαν στον τελικό του ακοντισμού (6η στον προκριματικό της) που είναι προγραμματισμένος να γίνει το Σάββατο (20.09.2025) στις 15:05 (ώρα Ελλάδας).