Η Eθνική Ελλάδας επικράτησε με 76-74 της Ιταλίας, ενόψει του EuroBasket 2025.

Παρότι έχανε με δέκα πόντους στο ημίχρονο και έπαιζε χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Σλούκα και Μήτογλου, η Ελλάδα νίκησε 76-74 την Ιταλία στο δεύτερο αγώνα της για τουρνουά «Ακρόπολις».

Advertisement

Advertisement

Πάνω από 13.000 κόσμος παρακολούθησε την προσπάθεια της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, που οδεύει προς το Ευρωμπάσκετ σε εξαιρετική κατάσταση. Πρώτος σκόρερ για τη «γαλανόλευκη» ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 14 πόντους.

Η επίσημη αγαπημένη θα αντιμετωπίσει την Ιταλία και στην πρεμιέρα του EuroBasket στις 28 Αυγούστου.

Τελευταία πρόβα τζενεράλε με τη Γαλλία την Κυριακή (24/8) για το Τουρνουά Ακρόπολις.

Τα δεκάλεπτα: 16-20, 30-40, 57-52, 76-74

ΙΤΑΛΙΑ (Ποτσέκο): Μέλι 9 (2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Φοντέκιο 18 (2/10 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ), Σπανιόλο 4, Πρόσιντα 1, Νιάνγκ 14 (5/7 δίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Σπίσου 8 (2/8 σουτ, 4 ασίστ), Ντιουφ, Ακέλε 7 (1), Παγιόλα 9 (3/5 τρίποντα)

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14 (2/10 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ασίστ), Λαρεντζάκης 2, Τολιόπουλος 10 (2/6 τρίποντα), Καλαϊτζάκης 10 (2/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Παπανικολάου 11 (3/4 τρίποντα), Κατσίβελης 6, Σαμοντούροβ 3 (1), Ζούγρης 4, Κώστας Αντετοκούνμπο 9 (4/5 δίποντα, 1/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Θανάσης Αντετοκούνμπο 7 (2/3 δίποντα, 3/6 βολές), Νετζήπογλου

Τα highlights του αγώνα:

Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη:

Τα πειράγματα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο τάιμ άουτ: