Ενισχύεται και επεκτείνεται ο μηχανισμός ελέγχου προσαύξησης περιουσίας BANCAPP της ΑΑΔΕ, προκειμένου να λαμβάνει τραπεζικά δεδομένα φορολογουμένων όχι μόνο από τις ελληνικές τράπεζες, αλλά και από τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, ή και από ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, τα οποία δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Με νέα απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.1041/2026) τροποποιείται το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος και διευρύνεται ο κύκλος των φορέων που υποχρεούνται να διαβιβάζουν στοιχεία στην ΑΑΔΕ.

Η αλλαγή αφορά στα «Υπόχρεα Πρόσωπα» διαβίβασης δεδομένων στο BANCAPP. Με την νέα απόφαση, εκτός από τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, στο σύστημα εντάσσονται ρητά και τα υποκαταστήματα ξένων τραπεζών στην Ελλάδα, καθώς και ηλεκτρονικά «πορτοφόλια» (ιδρύματα πληρωμών του ν. 4537/2018 και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011) εφόσον (α) δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, με ή χωρίς φυσική εγκατάσταση, και (β) είναι καταχωρημένα στο Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδας.

Παράλληλα, με την ίδια απόφαση, για κάθε αίτημα ελέγχου που υποβάλλεται μέσω του BANCAPP, η ΑΑΔΕ λαμβάνει απάντηση από όλα τα Υπόχρεα Πρόσωπα. Δηλαδή, η απάντηση είναι υποχρεωτική και καθολική, καλύπτοντας το σύνολο των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στις 18 Φεβρουαρίου 2026.

Τι είναι το BANCAPP

Το BANCAPP (Bank Account Nexus Crosscheck Application) αποτελεί το Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας το οποίο λειτουργεί ως ψηφιακή εφαρμογή, μέσω της οποίας διαβιβάζονται ηλεκτρονικά τα αιτήματα άρσης τραπεζικού και επαγγελματικού απορρήτου που δημιουργούνται στο ΟΠΣ ELENXIS, όταν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου για συγκεκριμένο ΑΦΜ από την ΑΑΔΕ.

Το αίτημα αποστέλλεται μέσω ειδικού κόμβου επικοινωνίας και οι υπόχρεοι φορείς υποχρεούνται να απαντήσουν για τα στοιχεία που τηρούν για το εξεταζόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και για την ελεγχόμενη περίοδο.

Στο πλαίσιο αυτό, μέσω του BANCAPP διαβιβάζονται στοιχεία που αφορούν το σύνολο των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται για το συγκεκριμένο ΑΦΜ.

Σε περίπτωση που τα Υπόχρεα Πρόσωπα (τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών κλπ) εντοπίσουν λογαριασμούς ή συναλλαγές για το ελεγχόμενο ΑΦΜ, αποστέλλουν μέσω BANCAPP κατάλογο τύπων προϊόντων που αφορούν το ελεγχόμενο πρόσωπα, όπως: καταθετικοί λογαριασμοί πρώτης ζήτησης και προθεσμιακοί, χορηγητικά προϊόντα, επενδυτικά χαρτοφυλάκια (αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, μετοχές, παράγωγα, repos κ.λπ.), πιστωτικές κάρτες, τραπεζικές θυρίδες, λογαριασμοί πληρωμών, προπληρωμένες κάρτες και ηλεκτρονικά πορτοφόλια.

Παράλληλα, αξιοποιούνται δεδομένα από το Αρχείο Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών, όπως κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, συναλλαγές μέσω λογαριασμών πληρωμών και λοιπές χρηματοοικονομικές πράξεις που σχετίζονται με το εξεταζόμενο ΑΦΜ, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

