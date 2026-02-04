Εκτεταμένα κυκλώματα εικονικών συναλλαγών αποκάλυψαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ κατά τη διάρκεια του 2025, εντοπίζοντας 147 επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έκδοση και λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 718.128.098,16 ευρώ. Από τις συγκεκριμένες πρακτικές προέκυψε μη απόδοση ΦΠΑ ύψους 143.506.427,39 ευρώ, προκαλώντας σημαντική απώλεια δημοσίων εσόδων και αναδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη έκταση της οργανωμένης φοροδιαφυγής σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων, το μεγαλύτερο μέρος των εικονικών συναλλαγών εντοπίστηκε στον κατασκευαστικό κλάδο, όπου 37 επιχειρήσεις εξέδωσαν και έλαβαν 20.058 τιμολόγια συνολικής αξίας 214,5 εκατ. ευρώ, χωρίς να αποδώσουν ΦΠΑ ύψους 50,18 εκατ. ευρώ. Σημαντική παραβατικότητα καταγράφηκε και στο χονδρικό εμπόριο τροφίμων και αγροτικών προϊόντων, με 14 επιχειρήσεις να εμπλέκονται σε 7.530 εικονικά τιμολόγια αξίας 81,88 εκατ. ευρώ και μη απόδοση ΦΠΑ 11,73 εκατ. ευρώ.

Advertisement

Advertisement

Ανάλογες πρακτικές διαπιστώθηκαν στο χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων, όπου 16 επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν 927 εικονικά τιμολόγια αξίας 18,5 εκατ. ευρώ, αποφεύγοντας την καταβολή ΦΠΑ 2,88 εκατ. ευρώ, καθώς και στο χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, όπου πέντε επιχειρήσεις εμπλέκονται σε 1.354 τιμολόγια αξίας 39,32 εκατ. ευρώ, με απώλειες ΦΠΑ 2,46 εκατ. ευρώ. Στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου μετάλλων, τρεις επιχειρήσεις συμμετείχαν σε 171 εικονικά τιμολόγια αξίας 16,77 εκατ. ευρώ, χωρίς να αποδώσουν ΦΠΑ 3,67 εκατ. ευρώ, ενώ στο χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού έξι επιχειρήσεις συνδέονται με 174 τιμολόγια αξίας 24,15 εκατ. ευρώ και μη απόδοση ΦΠΑ 4,9 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα υψηλά ήταν τα ποσά και στο λιανικό εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και προϊόντων ήχου και εικόνας, όπου πέντε επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν 1.305 εικονικά τιμολόγια αξίας 58 εκατ. ευρώ, αποφεύγοντας την καταβολή ΦΠΑ 9,65 εκατ. ευρώ. Στο λιανικό εμπόριο καταναλωτικών προϊόντων, επτά επιχειρήσεις εμπλέκονται σε 1.587 παραστατικά αξίας 16,18 εκατ. ευρώ, με απώλειες ΦΠΑ 3,05 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν και οι υποθέσεις στον τομέα των υπηρεσιών, όπου 28 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εμπορικής διαμεσολάβησης συνδέονται με 5.130 εικονικά τιμολόγια συνολικής αξίας 151,13 εκατ. ευρώ και μη απόδοση ΦΠΑ 35 εκατ. ευρώ, ενώ στον κλάδο της επιχειρηματικής υποστήριξης και των γενικών υπηρεσιών 26 επιχειρήσεις συμμετείχαν σε 9.779 τιμολόγια αξίας 97,68 εκατ. ευρώ, αποφεύγοντας την καταβολή ΦΠΑ 19,98 εκατ. ευρώ.

Τα ευρήματα των ελέγχων επιβεβαιώνουν ότι τα εικονικά τιμολόγια εξακολουθούν να αποτελούν έναν από τους βασικότερους μηχανισμούς φοροδιαφυγής, με ευρεία διασπορά σε κλάδους υψηλής οικονομικής δραστηριότητας. Η ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και διασταυρώσεων, προχωρά ήδη στον καταλογισμό φόρων, προστίμων και προσαυξήσεων, ενώ στις περιπτώσεις που πληρούνται οι προϋποθέσεις θα κινηθούν και ποινικές διαδικασίες, στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη συστηματική φοροδιαφυγή.