Ένας ακόμη γύρος σκληρής αντιπαράθεσης ξέσπασε ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για μειώσεις έως 8% σε περισσότερους από 2.000 κωδικούς προϊόντων. Η αξιωματική αντιπολίτευση κάνει λόγο για «επικοινωνιακή κοροϊδία» και «ψεύτικες μειώσεις», ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης απαντά, μιλώντας για «45.000 ελέγχους και 16 εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα».

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «εμπαίζει τους πολίτες» με τεχνητές μειώσεις τιμών σε προϊόντα «δευτερεύουσας σημασίας», ενώ τα τρόφιμα πρώτης ανάγκης – όπως το κρέας – παραμένουν πανάκριβα. Όπως υποστηρίζει, σε πολλές περιπτώσεις προϊόντα εντάσσονται στη λίστα των «μειώσεων» μόνο αφού προηγουμένως έχουν ανατιμηθεί, με αποτέλεσμα η τελική τους τιμή να είναι τελικά υψηλότερη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιρρίπτει προσωπική ευθύνη στον υπουργό Ανάπτυξης Θόδωρο Θεοδωρικάκο για «ανύπαρκτους ελέγχους» και τονίζει πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει κυβέρνηση των ψευτών και της δυσβάσταχτης ακρίβειας». Παράλληλα, επισημαίνει πως, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών έχει μειωθεί κατά 7% την τελευταία διετία, ενώ 14% του πληθυσμού βιώνει σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, η μόνη διέξοδος είναι «μια προοδευτική αλλαγή πορείας» με μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ και ουσιαστική αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας.

Η απάντηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης ήρθε με τίτλο «Επτά αλήθειες απέναντι στα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ» και έντονη γλώσσα. «Απύθμενο το θράσος του ΣΥΡΙΖΑ να μιλά για ψέματα», αναφέρει η ανακοίνωση, απαριθμώντας συγκεκριμένα μέτρα και στοιχεία:

Μειώσεις τιμών σε 700 κωδικούς το 2024 και σε 2.180 κωδικούς πρόσφατα , από τους οποίους 1.074 αφορούν τρόφιμα.

και σε , από τους οποίους 45.000 έλεγχοι και 16 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα σε 15 μήνες, με 5,5 εκατομμύρια ευρώ να επιβάλλονται σε πολυεθνικές.

και σε 15 μήνες, με να επιβάλλονται σε πολυεθνικές. Δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς , με 300 νέους ελεγκτές .

, με . Πενταπλασιασμός των ανώτατων ορίων προστίμων από το καλοκαίρι του 2024.

Και – όπως τονίζει το Υπουργείο – η Ελλάδα καταγράφει τον δεύτερο χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων στην Ε.Ε. (1,4%), σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

«Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, ο ελληνικός λαός θυμάται», καταλήγει η ανακοίνωση, επιχειρώντας να αποδομήσει την επιχειρηματολογία της Κουμουνδούρου και να εμφανίσει το κυβερνητικό αφήγημα ως ρεαλιστική απάντηση στην ακρίβεια.

Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει, καθώς η ακρίβεια παραμένει το πιο πιεστικό πρόβλημα για τα νοικοκυριά και το πεδίο όπου η κυβέρνηση δέχεται τη μεγαλύτερη φθορά. Η αντιπαράθεση για το ποιος λέει την αλήθεια και ποιος «μαγειρεύει» τις τιμές στα ράφια φαίνεται συνεχίζεται και το «μπρα ντε φερ» για την ακρίβεια προμηνύεται μακρύ και σκληρό. Χαμένος, παραμένει ο καταναλωτής…