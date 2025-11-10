Ο Νοέμβριος έφερε μια νέα πραγματικότητα στους λογαριασμούς ρεύματος. Τα “πράσινα” τιμολόγια, που ακολουθούν τις διακυμάνσεις της χονδρικής αγοράς, κατέγραψαν μέση αύξηση 14%, ανεβάζοντας την μέση κιλοβατώρα στα 19,05 λεπτά του ευρώ από 16,83 λεπτά τον προηγούμενο μήνα. Η χονδρική τιμή εκτοξεύτηκε κατά 21%, όμως οι πάροχοι επέλεξαν να απορροφήσουν περίπου το 50% της επιβάρυνσης, συγκρατώντας κάπως τις λιανικές τιμές.

Αυτή η κίνηση αποτελεί ανακούφιση, αλλά και προειδοποίηση. Δείχνει ότι η αγορά λειτούργησε ανταγωνιστικά, αλλά το ερώτημα παραμένει: Για πόσο ακόμα; Αν η χονδρική συνεχίσει ανοδική και τον Δεκέμβριο, το «μαξιλάρι» που παρέχουν σήμερα οι εταιρείες μπορεί να εξανεμιστεί.



Οι αυξήσεις στο “πράσινο” τιμολόγιο διαφοροποιούνται ανά πάροχο, με ορισμένους να σημειώνουν άνοδο έως και 25%, ενώ η ΔΕΗ παραμένει η οικονομικότερη λύση στα 13,92 σεντ. Τα “μπλε”, σταθερά τιμολόγια αναδεικνύονται ως το ασφαλές καταφύγιο, προσφέροντας προβλεψιμότητα κοντά στα 10 ευρώ ανά κιλοβατώρα – ένα πλεονέκτημα ανεκτίμητο σε εποχές αβεβαιότητας. Ωστόσο, κάποιες εταιρείες προβλέποντας ίσως μια παρατεταμένη αύξηση των τιμών στην αγορά χονδρικής, άρχισαν να προτείνουν μακροπρόθεσμα “μπλε” συμβόλαιο με πιο “τσιμπημένες” τιμές για τους καταναλωτές.

Η αύξηση του Νοεμβρίου είναι ένα καμπανάκι για τα νοικοκυριά. Δεν πρόκειται απλώς για ακριβότερους λογαριασμούς, αλλά για την επιβεβαίωση ότι η ενεργειακή ισορροπία του φθινοπώρου διαταράχθηκε. Η στάση απέναντι στην κατανάλωση πρέπει να αλλάξει.

Προτάσεις για “έξυπνη” κατανάλωση ρεύματος

Επανεξετάστε το τιμολόγιό σας. Συγκρίνετε “πράσινα” και “μπλε” προγράμματα. Αν η κατανάλωσή σας είναι σταθερή, τα σταθερά τιμολόγια προσφέρουν ασφάλεια.

Επενδύστε σε εξοικονόμηση. LED λάμπες, έξυπνοι θερμοστάτες και σωστή μόνωση μειώνουν την κατανάλωση έως 30%.

Αξιοποιήστε τις off-peak ώρες. Πλυντήρια και πλυντήρια πιάτων τη νύχτα κοστίζουν λιγότερο.

Μην “υπερθερμαίνετε” το σπίτι σας. Κάθε βαθμός λιγότερο στο θερμοστάτη εξοικονομεί έως 7% ενέργεια.

Παρακολουθήστε την κατανάλωσή σας. Η ενημέρωση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση είναι “όπλα”. Γνωρίζοντας πόσο καταναλώνετε, ελέγχετε καλύτερα το κόστος.