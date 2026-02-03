Για τον μήνα Φεβρουάριο 2026, τα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική αγορά διατηρούνται σε σταθερά επίπεδα, με ελάχιστες μεταβολές στις χρεώσεις των παρόχων και χωρίς σημαντικές αυξομειώσεις σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η εικόνα αυτή αντανακλά την συγκρατημένη πορεία των χονδρεμπορικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιανουάριο, η οποία δεν παρουσίασε ουσιαστικές διακυμάνσεις.

Βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς είναι η μέση τιμή χρέωσης στα πράσινα τιμολόγια, η οποία διαμορφώνεται στα 18,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα (kWh), πρακτικά αμετάβλητη σε σύγκριση με τον Ιανουάριο (18,6 λεπτά/kWh). Το συνολικό εύρος των τιμών για τον Φεβρουάριο κινείται από 13,9 λεπτά έως 25,3 λεπτά ανά kWh, ανάλογα με τον πάροχο και το προϊόν που επιλέγει ο καταναλωτής.

Advertisement

Advertisement

Τα «πράσινα» τιμολόγια σε μικρότερους παρόχους εμφανίζουν μια πιο διαφοροποιημένη εικόνα, με μερικές εταιρείες να αυξάνουν ελαφρώς τις χρεώσεις και άλλες να μειώνουν τα τιμολόγιά τους κατά μικρό ποσοστό, αλλά χωρίς ακραία αποκλίσεις από τα επίπεδα του Ιανουαρίου.

Παρά την ευρεία διατήρηση των πράσινων τιμολογίων, στα οποία πολλοί καταναλωτές βρίσκονται από… κεκτημένη ταχύτητα, πολλά νοικοκυριά δείχνουν να αναζητούν εναλλακτικές με χαμηλότερο κόστος για την ηλεκτρική ενέργεια. Πιο συγκεκριμένα, αρκετοί καταναλωτές στρέφονται στα «μπλε» σταθερά τιμολόγια, τα οποία προσφέρουν σταθερότητα χαμηλότερης τιμής για μεγαλύτερη διάρκεια (π.χ. 12 ή 24 μήνες) και προβλεψιμότητα στο ενεργειακό κόστος, με αντάλλαγμα τη μακρά δέσμευση με τον πάροχο αντί για την ευελιξία που δίνει ένα κυμαινόμενο πράσινο τιμολόγιο.

Έτσι, παρά την σταθερότητα στις χρεώσεις και το σχετικά «χαμηλό» μέσο κόστος, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει δυναμική, με τους καταναλωτές να σταθμίζουν τις πιο οικονομικές, σταθερές επιλογές ενεργειακού κόστους που ταιριάζουν καλύτερα στις δικές τους ανάγκες.