Η μάχη κατά της ρευματοκλοπής μπαίνει σε νέα εποχή. Με κοινή πρωτοβουλία της ΑΑΔΕ και του ΔΕΔΔΗΕ, ενεργοποιείται ένα νέο, αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων, με το «οπλοστάσιο» των αρχών να διευρύνεται με την παροχή φορολογικών δεδομένων καταναλωτών, ώστε να εντοπίζονται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά ύποπτες περιπτώσεις παράνομης κατανάλωσης ρεύματος.

Μέσω ειδικής διασύνδεσης των συστημάτων, ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει πρόσβαση σε στοιχεία από τις δηλώσεις Ε1, Ε2 και Ε3, καθώς και στο φορολογικό μητρώο, με βάση ΑΦΜ, αριθμό παροχής και ταυτότητα ακινήτου. Αυτό θα του επιτρέπει να διασταυρώνει τα φορολογικά δεδομένα με το προφίλ κατανάλωσης και να εντοπίζει αποκλίσεις, παράνομες παροχές ή περιπτώσεις όπου η παροχή δεν ταυτίζεται με το δηλωμένο πρόσωπο.

Advertisement

Advertisement

Παράλληλα, ενεργοποιείται και ένας πιο εντατικός μηχανισμός επιτόπιων ελέγχων, με αυτοψίες και αξιοποίηση καταγγελιών, ώστε οι παρεμβάσεις των αμρόδιων υπηρεσιών να είναι πιο στοχευμένες και τα αποτελέσματα πιο αξιόπιστα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τον Ιανουάριο του 2025 έχει αποκαλυφθεί ρευματοκλοπή σε πάνω από 15.500 παροχές, ένα στοιχείο που καταδεικνύει πως το πρόβλημα δεν είναι μεμονωμένο. Τα υψηλότερα ποσοστά εντοπίζονται κυρίως σε τουριστικές ή εποχικά ενεργοβόρες περιοχές.

Πιο αυστηρά πρόστιμα για ρευματοκλοπές

Οι παραβάτες καλούνται πλέον να πληρώσουν σημαντικά υψηλότερα ποσά για την παράνομη κατανάλωση:

Για οικιακούς καταναλωτές, η χρέωση ανά «κλεμμένη» κιλοβατώρα διαμορφώνεται στα 49,453 λεπτά του ευρώ — από 47,217 λεπτά.

Για εμπορικές παροχές, το αντίστοιχο ποσό είναι 56,4 λεπτά ανά kWh.

Ακόμη και για δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ), οι προσαυξήσεις είναι αισθητές.

Η πρόσβαση σε φορολογικά δεδομένα και η αξιοποίοηση της σύγχρονης τεχνολγοίας, δίνει πλέον στον ΔΕΔΔΗΕ την ικανότητα να βλέπει «πίσω» από κάθε παροχή, όχι μόνο τι δείχνει ο μετρητής, αλλά και το συνολικό προφίλ του παραβάτη ή ακόμα και του… “υποψήφιου παραβάτη”, ενεργοποιώντας όχι μόνο κατασταλτικούς, αλλά και προληπτικούς μηχανισμούς κατά της ρευματοκλοπής…