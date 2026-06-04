Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της 3ης Ιουνίου σε οικισμούς στο Μενίδι για υπόθεση ρευματοκλοπών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά την διάρκεια της επιχείρησης έγιναν επτά συλλήψεις για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Advertisement

Advertisement

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ελέγχων βεβαιώθηκαν 25 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και προστατευτικού κράνους, έλλειψη δελτίου ΚΤΕΟ και άλλες παραβάσεις. Επιπλέον, αφαιρέθηκαν έξι άδειες κυκλοφορίας και πέντε άδειες οδήγησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών, καθώς συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 1.806 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.