O κ. Χριστοδουλίδης, η χώρα του οποίου έχει την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον τρέχον εξάμηνο, μαζί με τον Αντόνιο Κόστα, την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρ. Μέτσολα και την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ Κάγια Κάλας στην άτυπη σύνοδο της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα. Πηγή European Council

Ως ένα από τα σημαντικότερα Συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτήρισε τη σημερινή άτυπη σύνοδο που πραγματοποιείται στο Άλντεν Μπίεζεν του Βελγίου ο Νίκος Χριστοδουλίδης, με αντικείμενο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι μπορεί να αποδειχθεί καταλυτική, όπως το άτυπο Συμβούλιο που είχε πραγματοποιηθεί πέρσι στις Βρυξέλλες για την Άμυνα και την Ασφάλεια.

Ο Κύπριος πρόεδρος, η χώρα του οποίου προεδρεύει της ΕΕ για το τρέχον εξάμηνο, ανέφερε ότι εκείνο το Συμβούλιο οδήγησε μέσα σε έναν χρόνο σε συγκεκριμένη πρόοδο και απτά αποτελέσματα σε ζητήματα που επί δεκαετίες παρέμεναν σε επίπεδο συζητήσεων. «Είναι η ώρα των αποτελεσμάτων», τόνισε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι και η σημερινή σύνοδος θα καταλήξει σε συγκεκριμένες αποφάσεις με σαφή χρονοδιαγράμματα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

Στον πρόλογο των δηλώσεών του αναφέρθηκε και στις γεωπολιτικές εξελίξεις, σημειώνοντας ότι θα συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό για να ενημερωθεί για τις πρόσφατες επαφές του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας.

Παράλληλα, προανήγγειλε συντονισμό με τα μεσογειακά κράτη-μέλη ενόψει της πρόσκλησης του Αμερικανού Προέδρου στην Ουάσιγκτον την ερχόμενη εβδομάδα, επισημαίνοντας ότι οι χώρες της περιοχής έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία για το ζήτημα της Γάζας. Η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως είπε, έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις σε σχετική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο και επιδιώκει κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση ως προς τη συμμετοχή και το επίπεδο εκπροσώπησης.

Σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα, ο κ. Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι προσέρχεται στη σύνοδο με οκτώ συγκεκριμένες προτάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες καλύπτουν οριζόντια όλους τους τομείς πολιτικής. Υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης, σημειώνοντας πως «δεν μπορούμε να μιλάμε για στρατηγική αυτονομία χωρίς να είμαστε ισχυροί στην ανταγωνιστικότητα». Όλοι οι σχετικοί νομοθετικοί και μη φάκελοι που βρίσκονται ενώπιον της Προεδρίας, όπως είπε, έχουν λάβει προτεραιότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, τονίζοντας ότι η ΕΕ αποτελεί μια αγορά 450 εκατομμυρίων πολιτών με τεράστιες δυνατότητες που δεν αξιοποιούνται πλήρως. Για να αξιοποιηθεί αυτή η δύναμη, σημείωσε, απαιτείται τόσο η προώθηση εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες όπως με την Ινδία, τις ΗΠΑ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αυστραλία, όσο και η απομάκρυνση περιττών ρυθμίσεων. «Δεν είναι μόνο να προσθέτουμε κανονισμούς· όπου υπάρχουν μηχανισμοί που δεν προσφέρουν, πρέπει να καταργούνται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη η ανταγωνιστικότητα να βρίσκεται οριζόντια στην ατζέντα κάθε Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μέχρι το τέλος του 2026, με σαφή παρακολούθηση προόδου και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Αναφέρθηκε επίσης στο προηγούμενο παράδειγμα της άμυνας, επισημαίνοντας ότι η έγκριση χρηματοδοτικού εργαλείου (SAFE) ύψους 1,2 δισ. ευρώ κατέδειξε πως, όταν υπάρχει πολιτική βούληση, μπορούν να ληφθούν ουσιαστικές αποφάσεις.

Σε ερώτηση για το θέμα του κοινού χρέους και το αν θα πρέπει να μπει πάνω στο τραπέζι ως εργαλείο για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ή αν θα πρέπει να είναι το τελευταίο καταφύγιο για τη χρηματοδότηση των δράσεων, ο κ. Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι «η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ότι πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση εκτός κουτιού».

Πρόσθεσε δε πως «όλα πρέπει να πέσουν στο τραπέζι των συζητήσεων, να καταλήξουμε, θέματα που θα προχωρήσουμε άμεσα, μετά μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, πώς μπορούμε να έχουμε γρήγορες νίκες, γρήγορες αλλαγές, να στείλουμε το μήνυμα στους πολίτες μας. Είναι πολύ συγκεκριμένοι οι τομείς».,

Υπογράμμισε εκ νέου την ανάγκη ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς και δεύτερον το κόστος ενέργειας που θα πρέπει «να είναι ενιαίο σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ», πρόταση που έκανε και ο Έλληνας Πρωθυπουργος.