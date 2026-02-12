«Η ανταγωνιστικότητα από μόνη της είναι κενή περιεχομένου», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχόμενος στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιείται στο Άλντεν Μπίεζεν, στο κάστρο της Λιμβούργης του Βελγίου, με αντικείμενο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς χαμηλότερες τιμές και ουσιαστική αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν μπορεί να διασφαλιστεί η απαραίτητη κοινωνική στήριξη για κρίσιμες ευρωπαϊκές αποφάσεις.

Όπως είπε, η Ευρώπη οφείλει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, αν θέλει να υποστηρίξει το κοινωνικό της μοντέλο, να επενδύσει στην άμυνα και να θωρακιστεί απέναντι στην κλιματική κρίση. Αυτό, όπως σημείωσε, αποτελεί το κύριο αντικείμενο του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η Ελλάδα, ανέφερε, προσέρχεται στη συζήτηση έχοντας καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, προκειμένου να μειωθεί η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, να λειτουργήσει καλύτερα η Ενιαία Αγορά και η ανταγωνιστικότητα να αποβεί προς όφελος τόσο των επιχειρήσεων όσο και των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Σε αυτό το σημείο ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι: «η ανταγωνιστικότητα από μόνη της είναι μια αρκετά αφηρημένη έννοια αν δε συνδυαστεί με περισσότερες και καλύτερες δουλειές και κυρίως με καλύτερες και χαμηλότερες τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά για να αντιμετωπίσουμε την κρίση ακρίβειας. Αν δεν συμβούν αυτά, θα είναι δύσκολο να έχουμε και την κοινωνική στήριξη, η οποία είναι απαραίτητη σε κρίσιμες αποφάσεις οι οποίες πρέπει να ληφθούν από εδώ και στο εξής».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αγορά ενέργειας, τονίζοντας ότι «σήμερα η αγορά ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί». Η ελληνική πλευρά προτείνει καλύτερη ενοποίηση της αγοράς ενέργειας, με στόχο χαμηλότερο ενεργειακό κόστος για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και τις ευρωπαϊκές εταιρείες.