ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Ένας χρυσοχόος κρατά ένα χρυσό νόμισμα σε ένα κοσμηματοπωλείο στο Μεγάλο Παζάρι, γνωστό και ως Κλειστό Παζάρι, στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, στις 26 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Kemal Aslan/Αρχείο Φωτογραφίας

Η παγκόσμια γεωπολιτική αστάθεια προκαλεί διαρκή ανησυχία στους επενδυτές και είναι ο πλέον προφανής λόγος πίσω από το αυξανόμενο ενδιαφέρον για αγορά χρυσού, με την χρυσή λίρα να αποτελεί την πλέον προφανή επιλογή. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι που «σπρώχνουν» την αγορά:

η στροφή κεντρικών τραπεζών χωρών όπως η Κίνα, η Ινδία και η Τουρκία, που αποφάσισαν να επιδιώξουν «αποδολαριοποίηση» για τα εθνικά τους αποθέματα

η υποχώρηση ή αναμονή μειώσεων σε επιτόκια ωθεί επενδυτές σε επικερδέστερες λύσεις

ο πληθωρισμός που «ροκανίζει» εθνικά νομίσματα

η περιορισμένη δυνατότητα να καλυφθεί η ζήτηση για χρυσό μέσω εξορύξεων, αφού η εξόρυξη είναι αδύνατο να αυξηθεί απότομα

Πως αγοράζουμε χρυσό στην Ελλάδα

Η πιο επίσημη οδός στην Ελλάδα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Εναλλακτικά, μπορούμε να απευθυνόμαστε σε εμπορικές τράπεζες (όλες τις ιδιωτικές) ή σε ιδιωτικά ενεχυροδανειστήρια/καταστήματα αγοράς χρυσού που διαθέτουν νόμιμη άδεια.

«Παίζει» και αγορά από ιδιώτη σε ιδιώτη; Ναι «παίζει», όμως καλά θα κάνουμε να αποφεύγουμε συναλλαγές «στο χέρι» με ιδιώτες, καθώς υπάρχει υψηλός κίνδυνος πλαστότητας.

Για αγορά ή πώληση στο Κεντρικό Κατάστημα της Αθήνας (Πανεπιστημίου 21), είναι πλέον απαραίτητο να έχει προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού και καλό είναι να συγκρατήσουμε ότι οι τιμές αλλάζουν καθημερινά στις 8:00 π.μ. με βάση το fixing του Λονδίνου.

Η ΤτΕ εισπράττει προμήθεια επί της αξίας της συναλλαγής (συνήθως γύρω στο 1% με 2%. Για αγορές μεγάλης αξίας, η πληρωμή γίνεται συνήθως μέσω τραπεζικής επιταγής ή μεταφοράς (έμβασμα), καθώς υπάρχουν όρια στις συναλλαγές με μετρητά.

Χρυσά νομίσματα φωτογραφίζονται στο τοπικό κατάστημα του χρυσοχόου Axel Harbaum-Neuhaus στη Βόννη της Γερμανίας, στις 21 Οκτωβρίου 2025, καθώς οι τιμές του χρυσού αυξάνονται και πολλοί ανταλλάσσουν τα χρυσά τους αντικείμενα. REUTERS/Jana Rodenbusch/Αρχείο Φωτογραφίας/

Ταυτότητα ή κάποιο έγγραφο για την αγορά – «Παλιές ή νέες» λίρες και τι ισχύει με τον ΦΠΑ

Για οποιαδήποτε συναλλαγή με την Τράπεζα της Ελλάδος ή νόμιμα καταστήματα είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και η γνώση του ΑΦΜ. Για ποσά άνω των 10.000€-15.000€ (ανάλογα το ίδρυμα), ενδέχεται να ζητηθούν έγγραφα πιστοποίησης εισοδήματος (π.χ. εκκαθαριστικό), λόγω των κανονισμών για το “ξέπλυμα” χρήματος.

Οι λίρες χωρίζονται κυρίως με βάση το έτος κοπής τους (πριν ή μετά το 1974). Οι λίρες [αλαιάς κοπής φέρουν συνήθως την κεφαλή του Βασιλιά Γεωργίου ή Εδουάρδου. Οι λίρες νέας κοπής φέρουν την κεφαλή της Βασίλισσας Ελισάβετ. Στην ελληνική αγορά, η διαφορά στην τιμή είναι συχνά μηδαμινή έως μικρή, καθώς η αξία τους βασίζεται στην περιεκτικότητα σε χρυσό, εκτός αν πρόκειται για σπάνια συλλεκτικά κομμάτια.

Ο επενδυτικός χρυσός (ράβδοι καθαρότητας άνω του 99,5% και χρυσές λίρες που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις) απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ στην Ελλάδα και σε όλη την ΕΕ. Αυτό τον καθιστά ελκυστικότερο σε σύγκριση με το ασήμι ή άλλα μέταλλα.

Ράβδοι χρυσού και χρυσά νομίσματα Sovereign του Ηνωμένου Βασιλείου εκτίθενται στο Baird & Co στο Hatton Garden του Λονδίνου, Βρετανία, 8 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Hiba Kola//Αρχείο φωτογραφιών

Λίρες ή πλάκες (ράβδοι) – Τι συμφέρει

ΟΙ χρυσές Λίρες είναι πιο εύκολα ρευστοποιήσιμες. Αν χρειαστούμε άμεσα ένα μικρό ποσό, πωλούνται εύκολα οπουδήποτε.

Αντίθετα, οι πλάκες (ράβδοι) έχουν συνήθως χαμηλότερο «spread» (διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και πώλησης) όσο αυξάνεται το βάρος τους. Είναι προτιμότερες για μεγαλύτερες επενδύσεις, αλλά είναι πιο δύσκολο να τις «σπάσουμε» σε μικρότερα ποσά αν χρειαστούμε μετρητά.

Δικαιολογητικά για Συναλλαγές στην Τράπεζα της Ελλάδος

Κατηγορία Απαραίτητα Έγγραφα Ταυτοποίηση Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ. Φορολογικά Στοιχεία Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας (όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ). Πιστοποίηση Κατοικίας Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, τηλεφωνία) ή μισθωτήριο συμβόλαιο. Επαγγελματική Ιδιότητα Βεβαίωση εργοδότη, αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας ή κάρτα μέλους επαγγελματικού συλλόγου (για ελεύθερους επαγγελματίες). Προέλευση Χρημάτων Για ποσά άνω των 10.000€, απαιτούνται έγγραφα που δικαιολογούν το ποσό (π.χ. απόδειξη ανάληψης από άλλη τράπεζα, συμβόλαιο πώλησης ακινήτου κ.λπ.).