Πικρός είναι ο καφές από τις αρχές Σεπτεμβρίου για τους Αμερικανούς καθώς οι τιμές λιανικής αυξήθηκαν πάνω από 21% από πέρυσι – η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από τον Οκτώβριο του 1997.

Οι δασμοί Τραμπ στις χώρες παραγωγούς καφέ όπως η Βραζιλία, έχουν μεγάλες επιπτώσεις στις Αμερικανικές εισαγωγές, με τους καταναλωτές του αγαπημένου ροφήματος να πληρώνουν ακριβά την πολιτική κόντρα του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο Λούλα για την καταδίκη του ακροδεξιού Ζαίρ Μπολσονάρο, που έχει εκτοξεύσει κατά 4%, τις τιμές σε μηνιαία βάση, την μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων 14 χρόνων.

Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας καφέ στον κόσμο, καθώς εισάγουν το 99% του καφέ που καταναλώνεται στη χώρα. Παρότι μερικά από τα πιο γνωστά brand καφέ στον κόσμο είναι αμερικανικά ο καφές που σερβίρουν εισάγεται κυρίως από τη Βραζιλία.

Η Diane Swonk, επικεφαλής οικονομολόγος της KPMG, προβλέπει ότι οι τιμές του καφέ «θα σπάσουν κάθε ρεκόρ, καθώς κι άλλες χώρες που καλλιεργούν κόκκους καφέ δέχονται επίσης δασμούς. Η Κολομβία, ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας με βάση το καθαρό βάρος, έχει δασμό 10% και το Βιετνάμ, ο τρίτος μεγαλύτερος 20%.

Η μία μετά την άλλη οι μεγάλες αλυσίδες καφέ στις ΗΠΑ αυξάνουν τις τιμές με την J.M. Smucker’s, ιδιοκτήτρια της Folgers, να έχει προαναγγείλει την τρίτη μέσα στο χρόνι αύξηση της τιμής μετά τον Μάιο και τον Αύγουστο.

Από την πλευρά της η Starbucks δήλωσε ότι «οι επιπτώσεις των δασμών στον καφέ καθυστερούν την αγορά, ενώ οι αυξήσεις θα κορυφωθούν το 2026»

Το ράλι στις τιμές του καφέ έχει ξεκινήσει από τους πρώτους μήνες του 2025 με αυξήσεις πάνω από 15% στα ράφια των σούπερ μάρκετ που επεκτείνονται σε όλα τα στάδια της αλυσίδας, από την παραγωγή μέχρι το ράφι και το φλιτζάνι.

Στην ελληνική αγορά, η μέση τιμή για έναν καφέ στην καφετέρια έχει αυξηθεί κατά 10-20% τον τελευταίο χρόνο ενώ στο εμπόριο, ο στιγμιαίος και ο αλεσμένος καφές έχουν ανατιμηθεί κατά 15%, ενώ το 20% ξεπερνά ο espresso και τα specialty blends.