Ξεκίνησε ως έκτακτο χαράτσι στα χρόνια της κρίσης και κατέληξε να γίνει ένας από τους πιο σταθερούς και «βαρείς» φόρους για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο ΕΝΦΙΑ, που εδώ και πάνω από μια δεκαετία επιβαρύνει την ακίνητη περιουσία, «προσφέρει» φέτος μια σπάνια δυνατότητα ελάφρυνσης: Μείωση φόρου έως και 20% για όσους έχουν ασφαλίσει την κατοικία για φυσικές καταστροφές καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Το μέτρο δεν είναι αυτόματο ούτε χωρίς προϋποθέσεις. Απαιτεί σωστές καλύψεις, έγκαιρες κινήσεις και προσοχή στα «ψιλά γράμματα».

Η έκπτωση μπορεί να φτάσει έως και 20% για κατοικίες με συνολική αντικειμενική αξία έως 500.000 ευρώ, εφόσον η ασφάλιση καλύπτει τους τρεις βασικούς κινδύνους — σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα — και ήταν σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025. Για κατοικίες με αντικειμενική αξία άνω των 500.000 ευρώ, η έκπτωση περιορίζεται στο 10%.

Η μείωση υπολογίζεται πάνω στο συνολικό ποσό του φόρου και ενεργοποιείται μόνο μετά τη σωστή υποβολή της αίτησης μείωσης του ΕΝΦΙΑ στην ψηφιακή πλατφόρμα «myPROPERTY» της ΑΑΔΕ όπου ο ιδιοκτήτης συσχετίζει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με το περιουσιακό του στοιχείο.

Προϋποθέσεις και καλύψεις

Για να γίνει δεκτή η αίτηση και να προκύψει η έκπτωση, δεν αρκεί απλά να υπάρχει κάλυψη από οποιαδήποτε ασφάλεια κατοικίας. Η ΑΑΔΕ θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

Κάλυψη έναντι των τριών βασικών κινδύνων: σεισμός και πυρκαγιά και πλημμύρα — όλα πρέπει να περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο.

Διάρκεια ασφάλισης: τουλάχιστον τρείς μήνες εντός του 2025, με πλήρη έκπτωση μόνο όταν η κάλυψη ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Σωστή δήλωση στην πλατφόρμα: το ασφαλιστήριο πρέπει να συσχετιστεί με το ακίνητο στο «myPROPERTY» της ΑΑΔΕ.

Λάθη και παγίδες

Για να είστε σίγουροι ότι θα πάρετε στο τέλος την έκπτωση που σας αντιστοιχεί, φροντίστε να αποφύγετε τα εξής λάθη:

Ασφάλιση με ελλιπείς καλύψεις: Ασφαλιστήριο που δεν περιλαμβάνει και σεισμό, και πυρκαγιά, και πλημμύρα δεν δίνει δικαίωμα έκπτωσης, ακόμη κι αν είναι ενεργό.

Λανθασμένη συσχέτιση συμβολαίου: Αν δεν συσχετίσετε σωστά το ασφαλιστήριο με το ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, η έκπτωση δεν θα ισχύσει.

Ελλιπής ασφαλιστέα αξία: Αν η ασφάλιση δεν καλύπτει το 100% της αξίας του ακινήτου, η έκπτωση μπορεί να χαθεί ή να υπολογιστεί λάθος.

Η υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνει εγκαίρως μέσα στο φορολογικό έτος (προσδιορίζεται μέσα στον Φεβρουάριο), ώστε να συνδυαστεί με τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ που αναμένονται εντός του Μαρτίου 2026.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΝΦΙΑ

Αντικειμενική Αξία Ακινήτου Κάλυψη Ασφαλιστηρίου Ποσοστό Έκπτωσης Παρατηρήσεις 350.000€ Πλήρης (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα) 20% Πλήρες όφελος 450.000€ Μόνο σεισμός & πυρκαγιά 0% Δεν καλύπτει πλημμύρα, χάνεται το όφελος 550.000€ Πλήρης 10% Περιορισμένη έκπτωση λόγω υψηλής αντικειμενικής αξίας 400.000€ Πλήρης για διάστημα 6 μηνών περίπου 10% Αναλογική έκπτωση λόγω μερικού χρόνου ασφάλισης

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ μέχρι και 20% για ασφαλισμένες κατοικίες αποτελεί ένα κίνητρο για την αύξηση της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα και ένα απτό όφελος για τους ιδιοκτήτες που έχουν μεριμνήσει έγκαιρα για πλήρεις καλύψεις.