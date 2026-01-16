Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δημοσιοποίησε έναν πρακτικό οδηγό με τις 20 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ έως και 20% για φυσικά πρόσωπα που έχουν ασφαλίσει κατοικίες έναντι φυσικών καταστροφών και πληρούν τις προϋποθέσεις. Η μείωση ενεργοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής εφαρμογής myPROPERTY και στοχεύει να ενισχύσει την ασφάλιση της κατοικίας παράλληλα με τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ποιοι δικαιούνται την έκπτωση ΕΝΦΙΑ;

Μόνο φυσικά πρόσωπα με δικαίωμα σε κατοικία που είναι ασφαλισμένη έναντι φυσικών καταστροφών και περιλαμβάνεται στο Ε9.

Τι απαιτείται για να δοθεί η μείωση;

Η κατοικία πρέπει να είναι ασφαλισμένη για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα σε εγγεγραμμένη ασφαλιστική.

Πόσο πρέπει να διαρκεί η ασφάλιση;

Τουλάχιστον τρεις (3) μήνες εντός του ίδιου έτους.

Τι αξία πρέπει να καλύπτει η ασφάλιση;

Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει την αξία ανακατασκευής της κατοικίας (900€/τ.μ.).

Για ποιο έτος ισχύει;

Για την έκπτωση του 2026 η κατοικία πρέπει να είναι ασφαλισμένη εντός του 2025.

Πόση είναι η μείωση;

20% για κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000€.

Τι γίνεται για ακίνητα άνω των 500.000€;

Σε αυτή την περίπτωση η έκπτωση περιορίζεται στο 10%.

Υπάρχει αναλογική μείωση;

Ναι — αν η ασφάλιση είναι μικρότερη του ενός έτους, η μείωση προσαρμόζεται ανάλογα.

Πώς δίνεται η μείωση;

Μέσω κεντρικής εκκαθάρισης μετά από αίτηση και διασταύρωση στοιχείων.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω myAADE/myPROPERTY με κωδικούς TAXISnet.

Τι αν δεν εμφανίζεται η κατοικία στην πλατφόρμα;

Πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι έχει δηλωθεί σωστά στο Ε9.

Τι συμβαίνει σε συνιδιοκτησίες;

Πρέπει να συσχετιστούν τα ασφαλιστήρια με κάθε συνιδιοκτήτη μέσω της πλατφόρμας.

Πώς γίνεται όταν η ασφάλιση αφορά τρίτους;

Ο φορολογούμενος προσθέτει τον ΑΦΜ των τρίτων μέσω της πλατφόρμας.

Τι γίνεται αν δεν εμφανίζονται σωστά τα στοιχεία;

Ο φορολογούμενος πρέπει να ζητήσει από την ασφαλιστική να αποστείλει τα σωστά στοιχεία.

Ποια είναι η προθεσμία υποβολής;

Η αίτηση για μείωση ΕΝΦΙΑ πρέπει να υποβληθεί έως τις 16 Φεβρουαρίου κάθε έτους.

Μπορώ να τροποποιήσω αίτηση;

Ναι. Υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης ή συμπλήρωσης πριν την καταληκτική προθεσμία.

Πώς ενημερώνομαι για την πορεία;

Μέσω της καρτέλας «Αποτελέσματα αιτήσεων» στην πλατφόρμα.

Εμφανίζεται προσυμπληρωμένη αίτηση;

Εάν έχετε υποβάλει αίτηση προηγούμενο έτος και υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Τι γίνεται αν η έκπτωση δεν χορηγηθεί κεντρικά;

Μπορεί να χορηγηθεί από την αρμόδια ΔΟΥ με αίτηση.

Χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση;

Ναι — ότι τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή.

Η έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ αποτελεί σημαντικό κίνητρο για να ασφαλίσετε την κατοικία σας έναντι φυσικών καταστροφών — όχι μόνο για τη μείωση φόρου, αλλά και για την προστασία της περιουσίας σας. Ελέγξτε έγκαιρα τα στοιχεία της κατοικίας σας στο Ε9, διασταυρώστε τα ασφαλιστήρια στην πλατφόρμα myPROPERTY, και υποβάλετε την αίτηση πριν την καταληκτική ημερομηνία για να εξασφαλίσετε τα οφέλη που προβλέπει η ΑΑΔΕ.

