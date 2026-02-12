Στο 2,5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο από 2,7% τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Στο «κόκκινο» παραμένουν ενοίκια, τρόφιμα και υπηρεσίες καθώς ο πληθωριμσός στην Ελλάδα φαίνεται να έχει παγιωθεί σε ποσοστά πολύ υψηλά σε σχέση με των υπόλοιπων χωρών της Ευρωζώνης αλλά και του μέσου όρου που έχει ορίσει στο 2%.

Σε μηνιαία βάση, τον Ιανουάριο οι τιμές στα τρόφιμα αυξήθηκαν κατά 1,8% σε σχέση με τον Δεκέμβριο, την ώρα που στην ένδυση και υπόδηση καταγράφηκε πτώση 18,1% λόγω εκπτώσεων.

Σε ετήσια βάση, τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά αυξήθηκαν κατά 4,5%, με έντονες ανατιμήσεις σε βασικές κατηγορίες όπως το μοσχάρι που έχει φτάσει στα 20 ευρώ το κιλό αυξημένο κατά 25,4%, ο καφές 17,7%, οι σοκολάτες 20,3% και τα φρούτα 11,8%.

Φωτιά και οι τιμές σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία και ταχυφαγεία που είναι υψηλότερες κατά 7,5% σε σύγκριση με πέρσι.

Η στεγαστική κρίση κλιμακώνεται καθώς τα ενοίκια παραμένουν απλησίαστα με τις τιμές των κατοικιών να είναι αυξημένα κατά 8,7% σε ετήσια βάση, ενώ ανοδικά κινούνται και οι υπηρεσίες που συνδέονται με το σπίτι, όπως επισκευές και συντήρηση.

Θετική είναι η εικόνα σε ορισμένες ενεργειακές κατηγορίες, με το φυσικό αέριο να υποχωρεί κατά 25,8% και το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 9,5%, ενώ μειωμένα εμφανίζονται και τα καύσιμα και λιπαντικά κατά 5,4%.