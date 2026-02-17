Η αντίστροφη μέτρηση για τον φετινό λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ έχει ξεκινήσει. Περίπου επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων αναμένουν το νέο «ραβασάκι», το οποίο – σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων – θα αναρτηθεί στο Taxisnet έως τις 10 Μαρτίου 2026. Από εκείνη τη στιγμή θα ξεκινήσει και επίσημα ο φετινός κύκλος πληρωμών του φόρου ακινήτων.

Χωρίς έκπτωση η εφάπαξ εξόφληση

Ο ΕΝΦΙΑ 2026 θα εξοφληθεί σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις: 1η δόση: έως 31 Μαρτίου 2026 και τελευταία δόση: έως τέλος Φεβρουαρίου 2027. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης έως τις 31 Μαρτίου 2026, χωρίς επιπλέον έκπτωση, αλλά με άμεση τακτοποίηση της οφειλής.

Η επιλογή των 12 δόσεων διατηρεί τη φιλοσοφία των τελευταίων ετών, διευκολύνοντας τη σταδιακή καταβολή του φόρου ώστε να περιορίζεται η μηνιαία επιβάρυνση των νοικοκυριών.

Ηλεκτρονική αποστολή και εκπτώσεις

Τα εκκαθαριστικά θα αποσταλούν ηλεκτρονικά σε περίπου 7 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Το συνολικό ύψος του φόρου αναμένεται να κινηθεί στα επίπεδα των προηγούμενων ετών, καθώς δεν έχουν ανακοινωθεί αλλαγές στους βασικούς συντελεστές.

Ιδιαίτερη σημασία έχει φέτος η έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ για ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει την κατοικία τους για φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα), υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Παράλληλα εξακολουθούν να ισχύουν:

Μειώσεις 50% για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και συγκεκριμένα περιουσιακά κριτήρια

για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και συγκεκριμένα περιουσιακά κριτήρια Πλήρης απαλλαγή (100%) για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά και οικογενειακά κριτήρια

Οι ιδιοκτήτες που υπέβαλαν διορθώσεις στο Ε9 πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης θα δουν τα επικαιροποιημένα στοιχεία να αποτυπώνονται στο νέο εκκαθαριστικό.

Τι να προσέξετε

Με την ανάρτηση των εκκαθαριστικών έως τις 10 Μαρτίου, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν αν αναγράφονται σωστά τα εξής:

Τα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων

Τα ποσοστά συνιδιοκτησίας

Τυχόν χαρακτηρισμός ημιτελούς κτίσματος

Την εφαρμογή των προβλεπόμενων εκπτώσεων

Ο φετινός ΕΝΦΙΑ έρχεται νωρίς μέσα στη χρονιά, μεταφέροντας το βάρος των πρώτων πληρωμών ήδη από τον Μάρτιο. Για εκατομμύρια ιδιοκτήτες, ο Μάρτιος σηματοδοτεί την έναρξη ενός ακόμη δωδεκάμηνου κύκλου φορολογικών υποχρεώσεων που θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2027.

