Σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης μείωσης στον ΕΝΦΙΑ για τις ασφαλισμένες κατοικίες, μέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για μία ρύθμιση που μπορεί να οδηγήσει σε έκπτωση έως και 20% στον φόρο ακινήτων για το έτος 2026, υπό την προϋπόθεση ότι η κατοικία ήταν ασφαλισμένη εντός του 2025 και πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια.

Δικαίωμα στη μείωση έχουν αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν εμπράγματο δικαίωμα σε κατοικία η οποία είναι δηλωμένη στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) και έχει ασφαλιστεί. Η έκπτωση μπορεί να χορηγηθεί ακόμη και όταν λήπτης της ασφάλισης είναι νομικό πρόσωπο, αρκεί το δικαίωμα επί της κατοικίας να ανήκει σε φυσικό πρόσωπο. Η βασική προϋπόθεση είναι η ασφάλιση να έχει συναφθεί με ασφαλιστική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος και να καλύπτει σωρευτικά τους κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών εντός του ίδιου έτους.

Η έκπτωση θα υπολογιστεί στον ΕΝΦΙΑ που θα πληρωθεί φέτος

Ιδιαίτερη σημασία έχει το ύψος της ασφαλισμένης αξίας. Η κάλυψη πρέπει να αφορά το σύνολο της αξίας ανακατασκευής του ακινήτου, η οποία προσδιορίζεται στα 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Για παράδειγμα, σε κατοικία 100 τετραγωνικών μέτρων, η ελάχιστη απαιτούμενη αξία ασφάλισης διαμορφώνεται στις 90.000 ευρώ. Αν το ασφαλιστήριο καλύπτει το ποσό αυτό ή μεγαλύτερο, η έκπτωση χορηγείται, εάν η ασφαλισμένη αξία υπολείπεται, η μείωση δεν παρέχεται.

Το ποσοστό της έκπτωσης διαμορφώνεται στο 20% για κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ, ενώ περιορίζεται στο 10% για ακίνητα υψηλότερης αξίας. Σε περιπτώσεις όπου η ασφάλιση δεν καλύπτει ολόκληρο το έτος, η μείωση υπολογίζεται αναλογικά με τη διάρκεια της κάλυψης. Για να ισχύσει η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ του 2026, η κατοικία πρέπει να ήταν ασφαλισμένη μέσα στο 2025.

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στην εφαρμογή myPROPERTY «Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών», με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet. Ο φορολογούμενος οφείλει να συσχετίσει σωστά τον ΑΤΑΚ κάθε ακινήτου με το αντίστοιχο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ενώ σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας απαιτείται η δήλωση των στοιχείων των λοιπών δικαιούχων. Αν δεν εμφανίζεται το ασφαλιστήριο ή υπάρχουν ανακρίβειες στα στοιχεία του, απαιτείται επικοινωνία με την ασφαλιστική εταιρεία για την αποστολή ή διόρθωση των δεδομένων προς την ΑΑΔΕ.

Η μείωση χορηγείται μέσω κεντρικής εκκαθάρισης, ενώ όπου αυτό δεν καταστεί δυνατό, η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσω της αρμόδιας ΔΟΥ, κατόπιν σχετικής αίτησης και προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών. Μέχρι και σήμερα παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης ή συμπλήρωσης της αίτησης πριν από την οριστικοποίησή της, ενώ οι φορολογούμενοι μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της μέσω της ενότητας «Αποτελέσματα αιτήσεων» στην πλατφόρμα.

Με δεδομένο ότι η προθεσμία λήγει σήμερα, όσοι ιδιοκτήτες πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να ελέγξουν άμεσα τα στοιχεία τους και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, ώστε να εξασφαλίσουν σημαντική ελάφρυνση στον φετινό λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ.