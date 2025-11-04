Τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος που αλλάζουν ανάλογα με την κατανάλωση, και μάλιστα χωρίς να χρειάζεται να έχουμε εγκατεστημένο έξυπνο μετρητή στο σπίτι μας, θα κάνουν σύντομα την εμφάνιση τους στην αγορά, αυξάνοντας τις επιλογές για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Ο λόγος για τα «ευέλικτα τιμολόγια», που θα είναι έτσι διαμορφωμένα, ώστε αφενός μεν να παρέχονται περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές και αφετέρου να είναι έτσι δομημένα ώστε να μπορεί εύκολα κάποιος να καταλάβει καλύτερα τι πληρώνει και γιατί.

Αρχικά, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων είχε διατυπώσει την άποψη ότι τα κλιμακωτά τιμολόγια θα πρέπει να παρέχονται μόνο σε όσους έχουν έξυπνο μετρητή. Με δεδομένη όμως την αργή επέκταση των έξυπνων μετρητών, οι εταιρείες-πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος, ωστόσο, εξήγησαν ότι κάτι τέτοιο θα λειτουργούσε σε βάρος της πλειονότητας των καταναλωτών που θα στερούνταν της δυνατότητας επιλογής ενός κλιμακωτού και προφανώς πιο οικονομικού τιμολογίου. Μετά από συστηματικές διαβουλεύσεις η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων πείστηκε να υπαναχωρήσει και να αποδεχτεί τις εναλλακτικές λύσεις τιμολόγησης των συγκεκριμένων προϊόντων.

Το μόνο που μένει να διευκρινιστεί τώρα είναι, τι… χρώμα θα έχουν τελικά τα νέα κλιμακωτά τιμολόγια.

Μια άλλη σημαντική παράμετρος που τέθηκε εκ μέρους της Αρχής και σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά στις πωλήσεις προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας μέσω τηλεφώνου. Σύντομα οι πάροχοι δεν θα μπορούν να κλείνουν συμβόλαια μόνο με τηλεφωνική συζήτηση, που συνήθως γίνεται με τρόπο τυχαίο και από άτομα που έχουν λάβει μια γενική ενημέρωση-εκπαίδευση. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να περιοριστεί το “ψάρεμα” πελατών με τηλεφωνικές κλήσεις όπου πολλές φορές οι καταναλωτές δεν καταλάβαιναν σε τι συναινούν. Οι πάροχοι, θα οφείλουν να στέλνουν email ή να χρησιμοποιούν άλλο ψηφιακό τρόπο για να ενημερώνουν σε βάθος για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, και του τρόπου τιμολόγησης του ανάλογα με την κατανάλωση. Επιπλέον θα πρέπει να μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι ότι ο καταναλωτής κατάλαβε τι αγοράζει, πριν συναινέσει.

Ένα άλλο σημείο τριβής που συνδέεται με την προστασία των καταλατών αφορά στα τυχόν δώρα που ενδεχομένως προσφέρουν οι πάροχοι στους καταναλωτές για να τους κάνουν πελάτες. Σε περίπτωση που ο πελάτης θελήσει να αλλάξει πάροχο πριν τη λήξη του συμβολαίου του, οι εταιρείες δεν θα μπορούν να ζητήσουν πίσω ή να ακυρώσουν το δώρο που του έχουν ήδη προσφέρει.

Η Ρυθμιστική Αρχή και οι πάροχοι φέρονται να συμφώνησαν και στην απαγόρευση αλλαγής των συμβάσεων για τα κυμαινόμενα τιμολόγια πριν παρέλθει εξάμηνο.