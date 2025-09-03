Σημαντική επίδοση σημειώνουν οι καταγεγραμμένες υπερωρίες στους κλάδους που υπάγονται στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Συνολικά, στο επτάμηνο του 2025, οι καταγεγραμμένες υπερωρίες στους κλάδους που έχουν ενταχθεί στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας εμφανίζονται αυξημένες κατά 80% σε σχέση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2024.

Συγκεκριμένα, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια υπερωρίες εντός του 2025, αριθμός αυξημένος κατά 1,5 εκατομμύρια ώρες συγκριτικά με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2024.

Τον Ιούλιο, οι καταγεγραμμένες υπερωρίες εμφανίζονται αυξημένες κατά 76% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024.

Ταυτόχρονα, αύξηση καταγράφουν όλοι οι κλάδοι στους οποίους εφαρμόζεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η υψηλότερη αύξηση καταγεγραμμένων υπερωριών παρουσιάζεται και πάλι στον κλάδο του τουρισμού, τόσο σε επταμηνιαία (+728%) όσο και σε μηνιαία βάση (+541%), ενώ ακολουθεί ο κλάδος της εστίασης, με αύξηση +301% σε επταμηνιαία βάση και +154% σε μηνιαία βάση.

Ιδιαίτερα σημαντική παραμένει η αύξηση και στους υπόλοιπους μεγάλους τομείς απασχόλησης όπου εντάχθηκαν υποχρεωτικά στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας κατά:

Λιανεμπόριο: 105% σε επταμηνιαία βάση ~ 89% σε μηνιαία βάση

Βιομηχανία: 65% σε επταμηνιαία βάση ~ 25% σε μηνιαία βάση